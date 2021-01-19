Almanya'da yabancı iş gücüne ihtiyaç artıyor

Uzmanlar yabancı iş gücünün giderek daha da önem kazanacağına dikkat çekiyor.Almanya'da Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdığı araştırmaya göre nitelikli iş gücü sıkıntısı şirketler açısından korona döneminde de sorun olmayı sürdürüyor. Değişik ölçekte Alman şirketlerinin yöneticileri arasında yapılan ankete göre şirketlerin yüzde 54'ü 2021 yılında nitelikli eleman sıkıntısı yaşayacağını düşünüyor. Geçen yıl yapılan ankette yüzde 55'lik kesim gerekenden az sayıda nitelikli iş gücüne sahip olduğunu ifade etmişti. 21 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında soruların niteliğine göre 500 ila 2 bin 500 yöneticiyle yapılan ankette şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu elemanlar yüzde 37 ile meslek eğitimini tamamlamış kişiler ve yüzde 27 ile akademisyenler olarak kaydedildi. Sağlık ve inşaat sektörleri Bertelsmann Vakfı göç uzmanı Matthias Meyer, büyük şirketlerin nitelikli eleman ihtiyacının daha büyük olduğunu belirterek özellikle sağlık sektörü ve inşaatçılık alanında nitelikli iş gücü sıkıntısı yaşandığını kaydetti.

Ankette şirketlerin çoğu, nitelikli iş gücü ihtiyacını yeni eleman alarak eğitme ve mevcut elemanların eğitimi yoluyla karşılama yoluna giderken yurt dışından eleman arayanların oranı yüzde 17'de kaldı. Yurt dışından nitelikli iş gücü arayan şirketlerin büyük bölümü ise ilk etapta AB ve diğer Avrupa ülkelerini, ardından Asya ve Ortadoğu'yu tercih ediyor. Alman şirketlerin Afrika'dan eleman alımında ise çok az tecrübeye sahip oldukları belirtiliyor. En önemli engel dil sorunu Şirketler, yurt dışından eleman alımında en önemli engelleri dil sorunu ve gelinen ülkede edinilen niteliklerin değerlendirilmesinde yaşanan zorluklar olarak sıralıyor. Şirketler, korona salgını nedeniyle getirilen seyahat engellerini ise önemli bir sorun olarak görmüyor. Bertelsmann Vakfı araştırmacıları, şirketlerin yurt dışından eleman alımına öncelik vermemesinin Almanya'ya yönelik göç hareketlerine de yansıdığına dikkat çekiyor. Buna göre 2019 yılında diğer AB ülkelerinden Almanya'ya göç edenlerin oranında yüzde 7'lik gerileme kaydedilirken ülkeyi terk eden AB vatandaşlarının oranında artış yaşandı. Diğer ülkelerden Almanya'ya iş göçünde toplam 64 bin kişiyle yüzde 6'lık hafif artış oldu.