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Almanya’da Yabancı İstihdamını Kolaylaştırıyor

30.06.2019 18:45 | Son Güncelleme

Nüfustaki yaşlanma dolayısıyla nitelikli iş gücü ihtiyacı her yıl daha da büyüyen Almanya’da çalışmak isteyen AB dışından ülkelerden nitelikli elemanlar, herhangi bir iş sözleşmesi olmadan da çalışmak veya iş aramak için Almanya’ya gidebilecek

Almanya’da Yabancı İstihdamını Kolaylaştırıyor

Geçen hafta Federal Meclis‘ten geçen yeni göç yasası, Cuma günü de Eyalet Temsilciler Meclisi‘nde onaylandı ve böylece yasalaştı. Sadece bir saat süren müzakereler sonucu, konuyla ilgili neredeyse 30 yıldır süren tartışmalar sona erdi ve Almanya’nın göç ülkesi olduğu tasdiklendi.

1974 yılından bu yana sadece Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarını yabancı işçi olarak kabul eden Almanya, kapılarını yeniden Avrupa Birliği dışındaki, örneğin Türkiye gibi ülkelerden kalifiye elemanlara açma kararı aldı.

1 Ocak 2020'den itibaren uygulamaya girecek yeni göç yasası her branşta iş gücü göçünün önünü açıyor. Daha önce Almanya ve AB üyesi ülkelerdeki çalışanların aynı işi üstlenmeleri durumunda üçüncü ülkelerden iş gücü göçüne izin verilmiyordu.

Kabul edilen yeni yasayla artık aynı işi Almanya'da veya AB üyesi ülkelerde birinin yapıp yapmayacağına bakılmaksızın yurt dışından kalifiye elamanın istihdam edilmesinin yolu açıldı. Bugüne kadar söz konusu ülkelerden kalifiye elemanlar ve akademisyenler ancak Federal Çalışma Ajansı’nın açık tespit ettiği mesleklerde çalışabiliyordu. Bu kısıtlama da artık olmayacak.

Mesleki eğitim ya da üniversite diplomasına sahip olan ve Almanya’ya gitmeden önce bir iş sözleşmesi imzalayan vasıflı eleman gelip hemen çalışabilecek.

Nüfustaki yaşlanma dolayısıyla nitelikli iş gücü ihtiyacı her yıl daha da büyüyen Almanya’da çalışmak isteyen AB dışından ülkelerden nitelikli elemanlar, herhangi bir iş sözleşmesi olmadan da çalışmak veya iş aramak için Almanya’ya gidebilecek.

Buna göre, meslek diplomalarını Almanya’nın diplomatik temsilciliklerinde denkleştiren ve mesleği yapabilecek derecede Almanca konuşabildiğini kanıtlayan vasıflı elemanlar ve söz konusu branşlarda eğitimli akademisyenler somut bir iş teklifi olmadan, iş aramak için Almanya’ya gidip geçici oturum izniyle 6 aya kadar kalabilecek.

Ancak iş aramak için gidenler, AB vatandaşlarına kıyasla sosyal yardım alamayacak. Türkiye’den Almanya’ya iş aramak amaçlı gidecek nitelikli elemanların iş aradığı sürece kendi geçimini ya da varsa beraberindeki aile üyelerinin geçimini sağlayacağını Almanya’ya gitmeden önce belgelemesi gerekecek.

Almanya'ya gitmek isteyen ve şartları yerine getirenlere 6 aylık vizeyi büyükelçilikler verecek. Almanya'nın yıllık ortalama 350 bin kalifiye elamana ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor.

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