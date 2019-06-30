Almanya’da Yabancı İstihdamını Kolaylaştırıyor

Geçen hafta Federal Meclis‘ten geçen yeni göç yasası, Cuma günü de Eyalet Temsilciler Meclisi‘nde onaylandı ve böylece yasalaştı. Sadece bir saat süren müzakereler sonucu, konuyla ilgili neredeyse 30 yıldır süren tartışmalar sona erdi ve Almanya’nın göç ülkesi olduğu tasdiklendi.

1974 yılından bu yana sadece Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarını yabancı işçi olarak kabul eden Almanya, kapılarını yeniden Avrupa Birliği dışındaki, örneğin Türkiye gibi ülkelerden kalifiye elemanlara açma kararı aldı.

1 Ocak 2020'den itibaren uygulamaya girecek yeni göç yasası her branşta iş gücü göçünün önünü açıyor. Daha önce Almanya ve AB üyesi ülkelerdeki çalışanların aynı işi üstlenmeleri durumunda üçüncü ülkelerden iş gücü göçüne izin verilmiyordu.

Kabul edilen yeni yasayla artık aynı işi Almanya'da veya AB üyesi ülkelerde birinin yapıp yapmayacağına bakılmaksızın yurt dışından kalifiye elamanın istihdam edilmesinin yolu açıldı. Bugüne kadar söz konusu ülkelerden kalifiye elemanlar ve akademisyenler ancak Federal Çalışma Ajansı’nın açık tespit ettiği mesleklerde çalışabiliyordu. Bu kısıtlama da artık olmayacak.