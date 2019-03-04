Almanya'da yabancı terör örgütlerinde savaşanları vatandaşlıktan çıkarma hazırlığı

Aynı toplantıda konuşan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon protokolünde böyle bir düzenleme yapılmasının öngörüldüğünü hatırlatarak, "(Bu düzenleme) Somut olarak Almanya dışında bir terör örgütü için çatışmalara katılanlarla ilgilidir." diye konuştu.

Bu konuda bazı şartların aranacağını belirten Petermann, "Bu kişilerin çifte vatandaş ve 18 yaşın üstünde olması gerekiyor." dedi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, yabancı terör örgütlerinin saflarında çatışmalara katılan çifte vatandaşların Alman vatandaşlığından çıkarılması konusunda bir yasa tasarısı hazırlığında olduklarını ve konuya ilişkin Adalet Bakanlığıyla anlaşmaya varıldığını söyledi.

- Almanya'daki din görevlilerine Almanca şartı

Toplantıda, Almanya dışından ülkeye gelecek din görevlilerinde Almanca bilme şartı aranacağıyla ilgili haberlere ilişkin bir soru üzerine Petermann, Almanya'da artan göç nedeniyle ülkeye gelen yabancılara din hizmetinin verilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Biz, din görevlilerinin böyle bir önemli görevi Almanca bildiklerinde ve Alman kültürünü tanıdıklarında en iyi şekilde yapabileceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Petermann, bu alanda bazı yasalarda ve düzenlemelerde değişiklik yapmayı planladıklarını ancak henüz tasarının hazır olmadığını belirtti.

Petermann ayrıca, düzenlemenin sadece imamları değil genel olarak tüm din görevlilerini kapsayacağını kaydetti.

Alman Haber Ajansının haberine göre, Alman hükümetinin planladığı değişiklikle ülkede çalışmak isteyen yabancı din görevlilerinin belirli seviyede Almanca bildiklerini kanıtlamaları istenecek.

