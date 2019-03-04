HABER

Almanya'da yabancı terör örgütlerinde savaşanları vatandaşlıktan çıkarma hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 20:01 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann, yabancı terör örgütlerinin saflarında çatışmalara katılan çifte vatandaşların Alman vatandaşlığından çıkarılması konusunda yasa tasarısı hazırlığında olduklarını bildirdi

BERLİN (AA) - Alman hükümeti, yabancı terör örgütlerinin saflarında ülke dışında çatışmalara katılanları Alman vatandaşlığından çıkarmayı planlıyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, yabancı terör örgütlerinin saflarında çatışmalara katılan çifte vatandaşların Alman vatandaşlığından çıkarılması konusunda bir yasa tasarısı hazırlığında olduklarını ve konuya ilişkin Adalet Bakanlığıyla anlaşmaya varıldığını söyledi.

Bu konuda bazı şartların aranacağını belirten Petermann, "Bu kişilerin çifte vatandaş ve 18 yaşın üstünde olması gerekiyor." dedi.

Aynı toplantıda konuşan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon protokolünde böyle bir düzenleme yapılmasının öngörüldüğünü hatırlatarak, "(Bu düzenleme) Somut olarak Almanya dışında bir terör örgütü için çatışmalara katılanlarla ilgilidir." diye konuştu.

İlgili yasa tasarısının, önce Bakanlar Kurulu'nun ardından da Meclisin gündemine getirilmesi bekleniyor.

- Almanya'daki din görevlilerine Almanca şartı

Toplantıda, Almanya dışından ülkeye gelecek din görevlilerinde Almanca bilme şartı aranacağıyla ilgili haberlere ilişkin bir soru üzerine Petermann, Almanya'da artan göç nedeniyle ülkeye gelen yabancılara din hizmetinin verilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Biz, din görevlilerinin böyle bir önemli görevi Almanca bildiklerinde ve Alman kültürünü tanıdıklarında en iyi şekilde yapabileceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Petermann, bu alanda bazı yasalarda ve düzenlemelerde değişiklik yapmayı planladıklarını ancak henüz tasarının hazır olmadığını belirtti.

Petermann ayrıca, düzenlemenin sadece imamları değil genel olarak tüm din görevlilerini kapsayacağını kaydetti.

Alman Haber Ajansının haberine göre, Alman hükümetinin planladığı değişiklikle ülkede çalışmak isteyen yabancı din görevlilerinin belirli seviyede Almanca bildiklerini kanıtlamaları istenecek.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişmeİstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme
Bakan Akar'dan Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na ziyaretBakan Akar'dan Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanca bilgisi Almanya din görevlileri Terör örgütü vatandaşlık

En Çok Okunan Haberler

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

Çınarcık’ta korkutan heyelan! "Facia bağıra bağıra geliyor"

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtuldu

Damat dehşeti! Önce ailesini katletti sonra...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müjde: 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Aksaray'da yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

Arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Sebebi pes dedirtti

İstanbul Esenyurt'ta toprak kayması! Bir işçi hayatını kaybetti

Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.