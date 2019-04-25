Almanya'da yabancı ve Müslüman karşıtlığı hala üst seviyede

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

60 yaş üstü her 4 kişiden birinin Müslüman, 5 kişiden birinin de yabancı düşmanı olduğu belirtilen raporda, 16-30 yaş arasında olanlarda ise Müslüman düşmanlığı oranı yüzde 17,8, yabancı düşmanlığı oranı yüzde 15,2 olarak gösterildi.

Müslüman karşıtlığının az da olsa arttığına dikkati çekilen raporda, 2014’te yüzde 17,5 ve 2016’da yüzde 18,3 olan toplumdaki Müslüman düşmanlığının 2018-2019'da yapılan çalışmada yüzde 18,7’ye yükseldiği vurgulandı.

Rapor, özellikle yabancı ve Müslüman karşıtlığının üst seviyelerde seyretmeye davam ettiğini gösterdi.

Friedrich-Ebert Vakfı’nın desteğiyle ve Bielefeld Üniversitesi Öğretim Üyesi Andreas Zick öncülüğünde bir grup akademisyen tarafından hazırlanan “Almanya’da aşırı sağcı tutumlar 2018-2019” raporu Berlin'de tanıtıldı.

BERLİN (AA) - Almanya’da yabancı ve Müslüman karşıtlığının üst seviyede seyretmeye devam ettiği belirtildi.

- Mültecilere karşı ön yargıları olan kişilerin oranı arttı

Raporda özellikle mültecilere yönelik olumsuz düşünceye sahip olanların oranının artması dikkati çekti.

Almanya'da mülteci sayılarında son dönemde düşüş olmasına rağmen her iki kişiden birinin mültecilere karşı ön yargılı olduğu belirtildi.

2014'te mülteci karşıtı fikirlere sahip olanların oranı yüzde 44,3 olurken, bu oran şimdi yüzde 54,1 olarak belirlendi. Raporda, bunun 2002'den beri yapılan araştırmalarda çıkan en yüksek oran olduğu kaydedildi.

Aşırı sağcı popülist tutumlara sahip kişilerin yüzde 75,1 ile en fazla Almanya için Alternatif (AfD) partisini tercih ettiği belirtilen raporda, bu tutumlara sahip kişilerin yüzde 20,6’sının Hristiyan Demokrat Birlik Partisini, yüzde 23’ünün Hür Demokrat Partisini (FDP), yüzde 16,6’sının Sosyal Demokrat Partisini (SPD), yüzde 12,3’ünün Sol Partiyi ve yüzde 7,6’sının Yeşilleri seçtiği ifade edildi.

- Doğu eyaletlerde yabancı düşmanı tutum daha fazla

Yabancı düşmanı tutumun Almanya’nın batı eyaletlerine göre doğu eyaletlerinde daha yaygın olduğuna işaret edilen raporda, yabancı düşmanlığının batı eyaletlerinde yüzde 18 iken doğu eyaletlerinde yüzde 23 olarak, Müslüman karşıtlığının ise batı eyaletlerinde yüzde 19 iken doğuda yüzde 26 olarak tespit edildiğinin altı çizildi.