HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da Yahudi karşıtlığı artıyor

Almanya'da Yahudi karşıtlığı artıyor

09.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda ülkede Yahudi düşmanlığının arttığına işaret edildi.

Almanya'da Yahudi karşıtlığı artıyor

Teşkilat başkanı Haldenwang Alman toplumunun antisemitizm konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang geçen yıl Halle'de bir sinagoga yönelik terör saldırısı girişiminin yıl dönümünde ülkedeki Yahudi karşıtlığının değerlendirildiği bir raporu açıkladı.

Almanya'da yaşayan Yahudilerin kamusal alanlarda düşmanlık ya da şiddet eylemlerine hedef haline gelmekten endişe ettiklerine yer verilen raporda, Yahudilerin bu konudaki endişelerinin yerinde olduğu belirtildi.

Raporla ilgili ayrıntıntıları Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte aktaran Haldenwang, Yahudi karşıtlığının arttığna dikkat çekerek, emniyet kurumlarının "çok dikkatli olması gerektiğini" vurguladı.

Yahudilere yönelik tehlikenin daha çok radikalleşen bireylerden kaynaklandığını vurgulayan Haldenwang, ''Alman toplumunun antisemitizme karşı beraber hareket etme konusunda bilinçlenmesi gerek'' dedi.

''Radikalleşme süreçleri benzeşiyor''

Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanı diğer yandan farklı ideolojilere sahip kişilerin radikalleşme süreçlerinin benzer şekilde ilerlediğine dikkat çekerek, ''Aşırı sağcılar, İslamcılar ve diğer radikal güçlerin temel motifleri birbirine çok benziyor'' diye konuştu.

Haldenwang, ''Bu tip kişiler kötü hayatlarının sorumlusu olarak görebilecekleri bir suçlu arar ve içinde bulundukları durum için azınlıkları sorumlulu tutar. Ve bu şekilde radikalleşirler'' diye konuştu.

Halle saldırısında iki kişi ölmüştü

9 Ekim 2019'da Almanya'nın doğusundaki Halle kentindeki sinagoga terör eylemi gerçekleştirmek üzere silahla girmek isteyen Alman saldırgan Stephan B., kapıyı açamayınca sinegogun çevresinde ateş etmiş, biri caddede diğeri de bir döner büfesinde olmak üzere iki kişiyi öldürmüştü. Olaydan sonra yakalanan saldırgan iki kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Halle kentinde yapılan anma törenine Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster da katılıyor.
AFP, DW / NS, TY
©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Tarihi törene geri sayım başladı!Tarihi törene geri sayım başladı!
ABD’de protestolara neden olmuştu! George Floyd kimdir?ABD’de protestolara neden olmuştu! George Floyd kimdir?
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
İngiltere'den flaş Türkiye kararı!
Diğer Haberler
Kuzey Kore tarihi geçit törenine hazırlanıyor
Tarihi törene geri sayım başladı!
Kırgızistan'da olağanüstü hal ilan edildi!
Ülkede olağanüstü hal ilan edildi!
5 işçinin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Ahmet Çağdavul etkisiz hale getirildi
5 işçinin kanı yerde kalmadı! PKK’lı terörist Ahmet Çağdavul etkisiz hale getirildi
33 katlı gökdelen yandı: Çok sayda yaralı var!
33 katlı gökdelen yandı: Çok sayda yaralı var!
Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Trump'ın doktoru tarih verdi
Trump'ın doktoru tarih verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.