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Almanya'da Yahudilere kipa uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 18:30 | Son Güncelleme

Alman hükümetinin Yahudi düşmanlığıyla mücadele sorumlusu Felix Klein: - "Yahudilere Almanya’nın her yerinde ve her zaman kipa takmalarını önermem. Maalesef bunu bu şekilde söylemem lazım"

BERLİN (AA) - Alman hükümetinin Yahudi düşmanlığıyla mücadele sorumlusu Felix Klein, Yahudilere, Almanya’nın her yerinde ve her zaman kipa takmamalarını önerdi.

Klein, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, toplumda saygısızlığın ve kabalaşmanın Yahudi düşmanlığı için uygun ortam oluşturduğunu belirtti.

Klein, "Yahudilere Almanya’nın her yerinde ve her zaman kipa takmalarını önermem. Maalesef bunu bu şekilde söylemem lazım. dedi.

Yaklaşık bir yıldan bu yana görevde bulunan Klein, Yahudi düşmanlığı konusunda nasıl davranacaklarını bilmedikleri için tereddüt yaşayan polis ve diğer memurlara eğitim verilmesini istedi.

Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de Yahudilerin bazı büyük şehirlerde potansiyel tehlikeyle karşı karşıya bulunduklarının uzun zamandan beri bir gerçek olduğunu, buna iki yıl önce de işaret ettiğini söyledi.

Schuster, "Genel olarak durumu dramatize etmeye meyilli değilim ancak durum gerçekten kötüleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Schuster, Yahudilerin güvenlik birimleri tarafından iyi şekilde korunduğu hissini taşıdıklarını vurgulayarak, “Ancak toplumdaki rüzgarın dönme vakti geldi." diye konuştu.

Yahudiler Merkez Konseyinin 2001-2003 yıllarında başkan yardımcılığını yapan gazeteci Michel Friedmann da Alman Anayasası’nın 4. maddesindeki din özgürlüğüne işaret ederek, “Devlet, Yahudi vatandaşlara, bunu gündelik hayatta sağlamada başarısız kalıyor gibi görünüyor." dedi.

Devletin Yahudilerin korku duymadan her yerde kendilerini gösterebilmelerini sağlaması gerektiğini vurgulayan Friedmann, “Alman hükümetinin bir sorumlusu, Yahudi toplumuna ‘Siz Almanya’nın her yerinde Yahudilere karşı nefretten ve şiddetten güvende değilsiniz’ şeklinde haber veriyorsa bu, hukuk devletinin acizliğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise Yahudilerin Almanya’da inançlarını gizlemelerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Devletin kısıtlama olmadan din özgürlüğünün yaşanmasını sağlaması gerekir." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kimsenin Almanya'da Yahudi inancını yeniden saklamaması gerektiğini ifade ederek, “Kipayı gizlemek yerine daha açık bir şekilde Yahudi düşmanlığına karşı durmamız lazım." dedi.

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