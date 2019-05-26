Almanya'da Yahudilere kipa uyarısı

BERLİN (AA) - Alman hükümetinin Yahudi düşmanlığıyla mücadele sorumlusu Felix Klein, Yahudilere, Almanya’nın her yerinde ve her zaman kipa takmamalarını önerdi.

Klein, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, toplumda saygısızlığın ve kabalaşmanın Yahudi düşmanlığı için uygun ortam oluşturduğunu belirtti.

Klein, "Yahudilere Almanya’nın her yerinde ve her zaman kipa takmalarını önermem. Maalesef bunu bu şekilde söylemem lazım. dedi.

Yaklaşık bir yıldan bu yana görevde bulunan Klein, Yahudi düşmanlığı konusunda nasıl davranacaklarını bilmedikleri için tereddüt yaşayan polis ve diğer memurlara eğitim verilmesini istedi.

Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de Yahudilerin bazı büyük şehirlerde potansiyel tehlikeyle karşı karşıya bulunduklarının uzun zamandan beri bir gerçek olduğunu, buna iki yıl önce de işaret ettiğini söyledi.

Schuster, "Genel olarak durumu dramatize etmeye meyilli değilim ancak durum gerçekten kötüleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Schuster, Yahudilerin güvenlik birimleri tarafından iyi şekilde korunduğu hissini taşıdıklarını vurgulayarak, “Ancak toplumdaki rüzgarın dönme vakti geldi." diye konuştu.