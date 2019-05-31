2011-2017 yılları arasında yalnızlıktan şikayetçi olanların oranı yüzde 15 arttı.Modern çağın sıkıntılarından biri olan yalnızlık Almanya’da son yıllarda giderek büyüyen bir toplumsal dert haline geliyor. Alman Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından verilen konuyla ilgili soru önergesi hükümet tarafından yanıtlandı. Buna göre 45 ile 84 yaşları arasındaki kişilerde yalnızlık hissi içinde olduğunu ifade edenlerin oranı, 2011-2017 yılları arasında yüzde 15 arttı. Gençler arasında da yalnızlık hissi içinde olanların oranı yüksek. Her dört gençten biri ara sıra kendini yalnız hissettiğini dile getirirken, kız çocuklarında bu durumun erkeklere göre daha yaygın olduğu belirtildi. 11-17 yaş arasındaki gençler üzerinde yapılan uzun vadeli araştırmada yüzde 4,2’lik bir grup kendini sık sık ya da devamlı yalnız hissettiğini belirtirken, yüzde 27,6’lik bir kesim zaman zaman yalnız hissettiğini dile getiriyor.

"Yeni bir stratejiye ihtiyaç var"

İlgili bilimsel çalışmaları değerlendiren hükümet yalnızlığın bireyleri sosyal hayattan kopardığını ve kronik hastalıkları olumsuz anlamda tetiklediğini ifade ederek, bu durumun ölüm riskini de artırdığını vurguladı. FDP’li sağlık politikaları uzmanı milletvekili ve aynı zamanda da tıp doktoru olan Andrew Ullmann açıklanan verilerin ardından "Yalnızlıkla mücadele için bir stratejiye ihtiyacımız var" dedi. Ullmann bunun için yenilikçi yaşam ve mobilite planları ile sağlık konusundaki donanımların teşviğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Andrew Ullmann ayrıca konuyla ilgili uzmanlardan oluşan bir de komisyon kurulmasını talep etti.