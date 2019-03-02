Almanya’da yangın: 5 kişilik aile yanarak can verdi

Almanya’nın Nürnberg şehrinde bir evde çıkan yangında bir anne 4 çocuğuyla birlikte yanarak can verdi. Olaydan 4 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Almanya’nın Nürnberg şehrindeki iki katlı bir evde henüz henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen yangında bir anne 4 çocuğuyla birlikte yanarak can verdi. Olaydan 4 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Nürnberg itfaiye sözcüsü Thomas Schertel, gece 03.00 sıralarında iki katlı evde çıkan yangına 20 kişilik bir ekiple zamanında müdahale edildiğini, yangının çok hızlı ilerlediğini, itfaiye erlerinin müstakil evin ikinci katına ulaştıklarında 5 cesetle karşılaştıklarını söyledi. Ölenlerin 34 yaşındaki bir anne ve 4-7 yaşları arasındaki 4 çocuğun olduğunu belirten sözcü, yangından kendi gayretleriyle kurtulan dört kişinin vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralanmalar olmasına rağmen hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

