Almanya’da yangında hastaların hayatını kurtaran Türk hemşireye ödül

Almanya’da iki çalışma arkadaşı ile birlikte yangında hastaların hayatını kurtaran hemşire Yıldız Reyhan Kutlu Yaman’a, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti yönetimi tarafından ödül verildi.

Geçtiğimiz yıl Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Remscheid şehrinde bir hasta bakım evinde çıkan yangında Türk kökenli hemşire Yıldız Reyhan Kutlu Yaman, Christina Barchmann ve Isabella Paterok ile birlikte canını hiçe sayarak hastaları kurtarmıştı. Yangında insanların hayatını kurtaran hemşire Yaman ve diğer Alman hemşirelere, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet tarafından ödül takdim edildi. KRV Başbakanı Armin Laschet, hemşirelerin olağanüstü bir cesaret gösterdiğini belirterek, hayatlarını hiçe sayarak insanları kurtardıkları için teşekkür etti. Yangın, boğulma ve kazalar gibi birçok olayda insanların hayatını kurtaran yaklaşık 20 kişiye daha ödül verildi.

Yaşadığı olayı anlatan Yaman, “Oksijen tüpüne bağlı bir hasta, yatağında sigara içmiş. Hasta bir anda alev almış. Önce bir çok hastayı kurtardım. Daha sonra da yangına neden olan hastayı odadan çıkartıp kurtardım. İnsanların hayatları önemli. Ama birçok kişi bunu yapamayacağını söylüyor. O anlık bir düşünce ile insanları kurtardım. Tekrar buna benzer bir olay olsa, hiç düşünmeden insanları kurtarırdım” dedi. Yıldız Reyhan Kutlu Yaman, ödül aldıktan sonra hayatında birtakım olumlu değişikliklerin de olduğunu belirterek, insanların hayatını kurtarmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ödül, 1951 yılından beri KRV eyaletinde insanların hayatlarını kurtaranlara veriliyor.

