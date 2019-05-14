Almanya’da yanlış tedavi uygulandığını iddia eden Nesrin Teyze hayatını kaybetti

Almanya’nın Hannover kentine bağlı Stadthagen kasabasında yaşayan Nesrin Aytemir, İHA muhabirine 2 yıldır yanlış tedavi uygulandığını anlatırken, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Nesrin Teyze, kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Almanya’nın Hannover kenti yakınlarındaki Stadthagen kasabasında yaşayan 76 yaşındaki Nesrin Aytemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Almanya’ya 46 yıl önce gelen Malatyalı Aytemir, vefatından önce İHA’ya verdiği demecinde yanlış tedavi sonrası nefes alamadığını söylemişti. Aytemir, 2017 yılından beri yaşadığı sağlık sorunlarına doğru teşhis konulmadığı ve hastanede yeterince ilgi görmediği için hayatın kendisi için adeta zindan olduğunu ifade etmişti. Röportaj sırasında fenalaşan ve muhabirimizin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Nesrin Teyze, gittiği hastaneden vefat haberi geldi.
Doktorları tarafından akciğer küçülmesi teşhisi koyulan Nesrin Teyze, son röportajında hastanedeki doktorların ilgisizliğinden ve yanlış tedavi yapılmasından şikâyetçi olmuştu. Nesrin Teyze, “Her hafta B12 vitamini vurduruyorum. Kan aldılar, bir şey yok dediler. Ciğer doktoruna gittim bronşitsin dediler, ilaç yazdılar. Röntgen ve kan testi yaptılar, sonuçları söylemediler. Son 2 yıldır ilaçlarla yaşıyorum” diyerek hastaneden şikayetçi oldu.
Hemşirelerden açıklama
Son muayenesinden sonra daha da kötüleştiğini ifade eden Nesrin Teyze, “Hastaneye son gittiğimde boğazımın altını delip iki hortum taktılar. Ben de iyileşeceğim diye seviniyorken nefes alamaz oldum. 8 gün hastanede kaldım. Gittikçe kötüleştim. Nefes alamıyordum” diyerek yardım istemişti. Vefatından bir gün önce İHA’ya konuştuğu sırada da hararet basan ve nefes almakta zorlanan Nesrin Teyze, yaşlı ve hasta olan eşinin gözü önünde acilen hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra Nesrin Teyzenin vefat haberi geldi. Konuyla ilgili bilgi veren hemşireler ise, “Bayan Aytemir abartıyor. Akciğerinden parça alınırken zedelendi zannediyor ama bu parçanın alınması lazımdı. Testleri çok kötü çıktı ve yaşamasına çok fazla ihtimal verilmiyordu zaten. Çünkü zatürreye yakalanmış ve hastalığı çok ilerlemiş. Kurtulma şansı yoktu. Biz gereken her şeyi yaptık” şeklinde açıklamada bulundu. Nesrin Teyze’nin vefatıyla adeta yıkılan ve ayağında sorunlar olan eşi Cercis Aytemir de perişan oldu. Aytemir’in başka şehirde yaşayan iki oğlu da acı haberi alır almaz Stadhagen’e geldiler. Nesrin Aytemir’in cenaze namazı, Almanya’da kılındıktan sonra aile kabristanında toprağa verilmesi için Malatya’ya gönderildi.
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