Almanya’da yanlış tedavi uygulandığını iddia eden Nesrin Teyze hayatını kaybetti

Almanya’nın Hannover kentine bağlı Stadthagen kasabasında yaşayan Nesrin Aytemir, İHA muhabirine 2 yıldır yanlış tedavi uygulandığını anlatırken, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Nesrin Teyze, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Almanya’nın Hannover kenti yakınlarındaki Stadthagen kasabasında yaşayan 76 yaşındaki Nesrin Aytemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Almanya’ya 46 yıl önce gelen Malatyalı Aytemir, vefatından önce İHA’ya verdiği demecinde yanlış tedavi sonrası nefes alamadığını söylemişti. Aytemir, 2017 yılından beri yaşadığı sağlık sorunlarına doğru teşhis konulmadığı ve hastanede yeterince ilgi görmediği için hayatın kendisi için adeta zindan olduğunu ifade etmişti. Röportaj sırasında fenalaşan ve muhabirimizin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Nesrin Teyze, gittiği hastaneden vefat haberi geldi.

Doktorları tarafından akciğer küçülmesi teşhisi koyulan Nesrin Teyze, son röportajında hastanedeki doktorların ilgisizliğinden ve yanlış tedavi yapılmasından şikâyetçi olmuştu. Nesrin Teyze, “Her hafta B12 vitamini vurduruyorum. Kan aldılar, bir şey yok dediler. Ciğer doktoruna gittim bronşitsin dediler, ilaç yazdılar. Röntgen ve kan testi yaptılar, sonuçları söylemediler. Son 2 yıldır ilaçlarla yaşıyorum” diyerek hastaneden şikayetçi oldu.