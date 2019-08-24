Almanya'da Yapılacak Yerel Seçimlerde Anketler Yine AfD'ye İşaret Ediyor

Irkçı ve İslam düşmanı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) anketlere göre birinci parti olduğu Almanya’nın doğusundaki eyalet seçimlerine geri sayım başladı.

Gelecek hafta sonunda, 1 Eylül’de Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde, 27 Ekim’de ise Thüringen eyaletinde seçimler yapılacak. Anketlerin sonuçlarına göre AfD’nin yüzde 23 oy oranıyla doğu eyaletlerinde en güçlü parti konumunda olması, başta iktidar partileri Hıristiyan Demokratlar Birliği (CDU) ve Sosyal Demokratlar Partisi (SPD) olmak üzere merkez partilerde endişeye yol açıyor.

Son anketlere göre, AfD Brandenburg eyaletinde, beş yıl önceki seçime kıyasla yüzde 10 oranında oy kaybeden SPD ile aynı oranda yüzde 22 oy alacak. CDU bu eyalette yüzde 7’lik oy kaybıyla yüzde 16’da görünüyor. Yarışın baş başa devam ettiği Saksonya eyaletinde 2014 yılında yüzde 40'a yakın oy alan CDU, yüzde 28'e düşmüş durumda, AfD yüzde 27’yle hemen hemen arkasından geliyor.

Uzmanlar, aşırı sağ görüşlü çok sayıda seçmenin anketlerde AfD’yi seçeceklerini sakladıkları ve bu yüzden partinin oy oranının daha da yüksek olabileceği görüşünde. Bir diğer sorun ise, merkez partilerin birinci parti konumunu ve iktidarı kaybetme korkusu.