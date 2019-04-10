HABER

Almanya'da yardım kuruluşlarına yönelik arama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

Hamas'ın maddi ve propaganda amaçlı desteklendiği yönünde işaretlerin bulunduğu gerekçesiyle çeşitli eyaletlerdeki yardım derneklerinde arama yapıldı

BERLİN (AA) - Almanya'da Hamas'ın maddi ve propaganda yoluyla desteklendiği yönünde emarelerin bulunduğu gerekçesiyle aralarında WorldWide Resistance (WWR) Help ve Ansaar International'ın da bulunduğu yardım derneklerinde arama yapıldı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, polisin, ülke genelinde faaliyet gösteren, Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Hamburg, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Schleswig-Holstein eyaletlerindeki derneklere yönelik 90 noktada arama yaptığı belirtildi.

Bu dernekler arasında WWR Help ve Ansaar International'ın da olduğu ifade edildi.

Bugüne kadar yürütülen incelemelerde, "bu derneklerin aşırılık yanlısı çevrelere ait olduğunun varsayıldığı" ifade edilen açıklamada, söz konusu derneklerce Hamas'ın maddi ve propaganda amaçlı desteklendiği yönünde emarelerin bulunduğu kaydedildi.

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
Polis kutlamalarında drift şovPolis kutlamalarında drift şov
İstanbul'da gümrük kaçağı 2 bin 560 adet oto yedek parçası ele geçirildiİstanbul'da gümrük kaçağı 2 bin 560 adet oto yedek parçası ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Omzuna korkuluk demiri saplandı

Korkunç! Omzuna korkuluk demiri saplandı

Polis haftası kutlamalarında off-road ve drift şov

Polis kutlamalarında drift şov

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

Hepsi dizilerde kullanıldı! Tarih böyle günümüze taşındı

Hepsi dizilerde kullanıldı! Tarih böyle günümüze taşındı

Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor

Mimar Sinan'ın sırrı topraklarından çıktı! Meğer...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.