Almanya'da yardım kuruluşlarına yönelik arama

BERLİN (AA) - Almanya'da Hamas'ın maddi ve propaganda yoluyla desteklendiği yönünde emarelerin bulunduğu gerekçesiyle aralarında WorldWide Resistance (WWR) Help ve Ansaar International'ın da bulunduğu yardım derneklerinde arama yapıldı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, polisin, ülke genelinde faaliyet gösteren, Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Hamburg, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Schleswig-Holstein eyaletlerindeki derneklere yönelik 90 noktada arama yaptığı belirtildi.

Bu dernekler arasında WWR Help ve Ansaar International'ın da olduğu ifade edildi.

Bugüne kadar yürütülen incelemelerde, "bu derneklerin aşırılık yanlısı çevrelere ait olduğunun varsayıldığı" ifade edilen açıklamada, söz konusu derneklerce Hamas'ın maddi ve propaganda amaçlı desteklendiği yönünde emarelerin bulunduğu kaydedildi.

