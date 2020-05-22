Almanya'da yargılanan eski Nazi kampı gardiyanı: ‘Unutmak istiyorum’

Dey, suçun işlendiği dönemde 17 yaşında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılanıyor.

Almanya'nın Hamburg şehrinde bir mahkemede yargılanan Dey, "Ben bunların hiçbirine katılmadım, sadece gardiyan olarak orada bulundum. Zorla gardiyanlık yaptırdılar, bu bir emirdi." diyerek suçlamaları reddetti.

Hazırlanan İddianamede cinayetler Ağustos 1944 ile 2. Dünya Savaşı'nın bitişi olan Nisan 1945 arasında gerçekleştirildiği belirtiliyor.

İşgal altındaki Polonya'da Danzig yakınlarında bulunan kampta, Dey'in görev aldığı bölge ve zamanda, neredeyse tamamı Yahudi 5 bin 230 kişi öldürülmüştü. Dey de bu katliama katılmak suçlamasıyla yargılanıyor.

93 yaşındaki eski Nazi SS subayı, yargılandığı Alman mahkemesinde, Stutthof'taki toplama kampında geçirdiği zamanı unutmak istediğini söyledi ve kampta işlenen suçlarda payı olmadığını iddia etti.

Ocak ayındaki bir duruşmada, bir tarihçinin verdiği ifadeye göre Dey, o dönemin Alman silahlı kuvvetlerine mensup bir asker olarak kampa gönderildi ve Eylül 1944'te SS subaylarına katıldı. Bu bilgiden yola çıkarak mahkeme, kamplarda toplu katliamlar yaptığı bilinen SS subayları yerine başka bir birime transfer olmayı talep edebileceğini, ancak Dey'in farklı bir talepte bulunmayı tercih etmediğini savunuyor.

"Bir deri bir kemik kalmış, acı çeken insanları gördüğümü hatırlıyorum"

Ekim ayında mahkemesi başlayan Dey, SS subayı olarak görev yaptığı zamanlarla ilgili mahkemeye bilgi vermişti.

Buna göre Dey, savaş bitmek üzereyken Stutthof kampındaki esirlerin Almanya'nın kuzeyindeki Neustadt'a götürmek üzere teknelere bindirilmesi sırasında gözlemcilik yaptı.

İngiliz askerler bölgeye yaklaştığında SS subayları tüm esirleri sığınma alanına götürdü. Dey, bu aşamada bölgeden ayrıldı.

Geçen yıl, Stutthof'taki gaz odalarını bildiğini ve "bir deri bir kemik kalmış, acı çeken insanları gördüğünü hatırladığını" söyledi.

Aralık ayında da 91 yaşındaki Stutthof esirlerinden Abraham Koryski, İsrail'den duruşmaya katılarak ifade verdi. 1944 yılında 16 yaşındayken kampa götürülen ve buradan sağ çıkabilen Koryski, "Sürekli dövülüyorduk, çalıştırılırken bile dövülüyorduk" dedi ve SS subaylarının esirlerin önünde "sadist gösteriler düzenlediğini" söyledi.