HABER

Almanya'da yaşarken aday oldu, ağabeyini geçip muhtar seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 14:19 | Son Güncelleme

ALMANYA'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Ayşe Gülhan (45), çocukluğunun geçtiği Bursa’nın İnegöl ilçesinin Bilal Mahallesi'ne muhtar seçildi.

Almanya'da yaşarken aday oldu, ağabeyini geçip muhtar seçildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- ALMANYA'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Ayşe Gülhan (45), çocukluğunun geçtiği Bursa’nın İnegöl ilçesinin Bilal Mahallesi'ne muhtar seçildi. Alman vatandaşlığından çıkan, seçimlerde en yakın rakibi ağabeyine 40 oy fark atan Gülhan, ''Her şeyimi bu girdiğim hizmet yolu için harcamaya hazırım'' dedi.
Almanya'nın Stuttgart şehrinde ailesiyle birlikte yaşayan Ayşe Gülhan, 9 ay önce, çocukluğunun geçtiği Bursa’nın İnegöl ilçesi Bilal Mahallesi'ne muhtar adayı olmaya karar verdi. Alman vatandaşlığından çıkarak ikametgahını Bilal Mahallesi'ne aldıran Gülhan, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için muhtar adayı oldu. İki ay önce Türkiye'ye gelen Ayşe Gülhan, seçim çalışmalarına başladı. 4 adayı yarıştığı yerel seçimlerde Gülhan, en yakın rakibi ve aynı zamanda öz ağabeyi olan Şaban Aker'e 40 oy fark atarak muhtar seçildi.
'HER ŞEYİMİ BU YOL İÇİN HARCAMAYA HAZIRIM'
Doğduğu Mahalle'deki eksikleri fark edip, mahallesine hizmet etmek için böyle bir yola girdiğini belirten Ayşe Gülhan, "İki çocuk annesiyim, 30 yıldan bu yana Almanya'da yaşıyordum. Yaz mevsiminde çocukluğumun geçtiği mahalleye muhtar adayı olmak için karar aldım. Başvurularımı yaptım, Alman vatandaşlığından çıkarak ikametimi buraya aldırdım. Eşim ve çocuklarımın desteğiyle aday oldum. Mahallemdeki eksiklikleri tespit edip, projelendirdim. 2 ay önce Almanya’dan dönerek çalışmalarıma başladım. İnsanlara kapı kapı gezerek projelerimi anlattım. 3 rakibim vardı. Adayların biri öz ağabeyim Şaban Aker, ona 40 oy fark attım. Bana oy veren, vermeyen herkesten Allah razı olsun. Önce hizmet, vaktimi zamanımı, her şeyimi bu yol için harcamaya hazırım. Mahalle sakinlerinden olumlu tepkiler geldi'' dedi.

FOTOĞRAFLI

Almanya'da yaşarken aday oldu, ağabeyini geçip muhtar seçildiAlmanya'da yaşarken aday oldu, ağabeyini geçip muhtar seçildiAlmanya'da yaşarken aday oldu, ağabeyini geçip muhtar seçildiAlmanya'da yaşarken aday oldu, ağabeyini geçip muhtar seçildi

PARTNERTatilde yeni trend 'solomooning'Tatilde yeni trend 'solomooning'
Derecik'te AK Partili Çetinkaya, mazbatasını aldıDerecik'te AK Partili Çetinkaya, mazbatasını aldı
TÜYAP'ta stant devrildi! Yaralılar varTÜYAP'ta stant devrildi! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Nisan'da poz vermişti! 32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

TÜYAP'ta stant devrildi!

TÜYAP'ta stant devrildi! Yaralılar var

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.