Almanya'da yaşayan işadamı Türkiye'deki eşini öldürmek için kiralık katil tuttu

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)- ALMANYA'da yaşayan işadamı K.A, boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için kiralık tetikçi tuttuğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2 ay önce gözaltına alınan tetikçi M.K'nın itirafları üzerine başlatılan operasyonda cinayet planına dahil olan 4 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Almanya'da yaşayan işadamı Kadir A.'nın boşanma aşmasında olduğu eşi Deniz Ceylan A.'yı öldürtmek için şüpheli S.D. ile anlaşma sağladı. İddiaya göre, S.D., Deniz Ceylan A.'nın adres bilgilerini ve fotoğrafını cinayeti işleyecek olan M.K.'ya yönlendirdi. M.K. çevrede inceleme yapmak için gittiği adreste başka birisinin yaşadığının farkına varınca S.D. ile 'Bana kimi öldürtüp parama konacaksınız' diye tartışmaya başladı.

KİRALIK KATİL POLİSE İTİRAFÇI OLDU

M.K. tartışmanın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine başvurarak, işadamı Kadir A.'nın boşanma aşmasında olduğu eşi Deniz Ceylan A.'yı öldürtmek için S.D. ile anlaştığını, S.D.'nin cinayeti kendisine devrettiğini söyledi. M.K., emniyetteki ifadesinin ardından 'Adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.