Almanya’da yaşayan Türk’e bıçaklı saldırı

Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşı, maskeli 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Polis, saldırganların FETÖ mensubu olabileceği üzerinde duruyor.

Almanya’nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Bretten kentinde Savaş Çelik (45) isimli Türk, maskeli 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayı soruşturan Karlsruhe polisi, Türkçe konuşan 40 yaşlarındaki saldırganların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları bilgisinin değerlendirildiğini açıkladı.

Saldırıya uğrayan Savaş Çelik polise verdiği ifadede, Çarşamba gecesi saat 23.30 sıralarında Gölshausen’de Römer Caddesi’nde yürürken arkasından 2 kişinin aniden yaklaşarak kendisini tehdit ettiğini, faillerin ellerinde bıçak ve silah bulunduğunu söyledi. Şahısların ellerini bağlayarak Bretten Yeşil Cami cemaatinden bazı kişileri sorduğunu belirten Çelik, kendilerini rahat bırakmalarını istediklerini söyleyerek, bıçakla kendisini yaralayıp olay yerinden kaçtıklarını dile getirdi.

Karlsruhe polisi, olayın çok yönlü olarak araştırıldığını ve görgü şahitlerinin ifadelerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

