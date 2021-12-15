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  4. Almanya'da yastık altında hâlâ 12,35 milyar mark var

Almanya'da yastık altında hâlâ 12,35 milyar mark var

15.12.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da bazı AB üyesi ülkelerin ortak para birimi euroya 20 yıl önce geçilmesine rağmen hâlâ 12 milyar 350 milyon mark tutarında paranın euroya çevrilmedi.

Almanya'da yastık altında hâlâ 12,35 milyar mark var

Almanya'da bazı AB üyesi ülkelerin ortak para birimi euroya 20 yıl önce geçilmesine rağmen hâlâ 12 milyar 350 milyon mark tutarında paranın euroya çevrilmediği açıklandı.

Almanya Merkez Bankası'nın son verilerine göre, hâlâ vatandaşların elinde eski para birimi olan Alman Markı olarak 12 milyar 350 milyon bulunuyor. Kasım 2021 itibarı ile Almanya'da 43 milyon 100 bin markın yaklaşık 22 milyon euroya çevrildiğini açıklayan Almanya Merkez Bankası, son 20 yıl zarfında Almanya çapındaki 30 şubesinde hâlâ Alman Markı'nın euro para birimine çevrilmeye devam edildiğini kaydetti.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Johannes Beermann, Euro Bölgesi içinde Almanya'nın hâlâ markın euroya çevrilebildiği altı ülkeden biri olduğunu da vurguladı. Beermann, çoğu vatandaşın bu imkana sahip olduğunu bilmediğini de ifade etti.

Kur 1,95583 mark 1 euro

Almanya, 1 Ocak 2022 itibarı ile o dönem 12 ülke ile birlikte ortak para birimi kabul edip euroya geçmişti. O zaman belirlenen ve 1,95583 markın 1 euroya denk geldiği kur hâlâ geçerli.

Almanya Merkez Bankası verilerine göre en büyük para değişimi euroya geçiş dönemi olan 2001/2002'de kayda geçti. Ancak verilere göre halihazırda kağıt para olarak 5 milyar 750 milyon, metal para olarak da 6 milyar 600 milyon mark değerinde paranın insanların kasalarında, çekmecelerinde, çantalarında veya eski dolaplarında olduğu tahmin ediliyor.

Yine Almanya Merkez Bankası'nın hesaplamasına göre toplam 163 milyon 800 bin kağıt para, 23 milyar da metal para olduğundan yola çıkılıyor. Söz konusu paranın bir bölümünün koleksiyoncular tarafından toplandığı ve onun için değiştiilmediği tahmin ediliyor. Alman Mark'ının bir bölümünün de Almanya dışında olduğu ve o dönem özellikle güvenilir sayıldığı için mevduat veya yatırım amaçlı tutulduğu da öngörüler arasında.

dpa/ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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