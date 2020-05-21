Almanya'da Yaz Tatilinde Seyahat Konusu Tartışılıyor

Almanya’da Corona virüsü salgını için alınan önlemlerin hafifletilmeye başlaması sonrasında en çok konuşulan konulardan biri, normalleşme adımlarının turizme etkisinin nasıl olacağı ve hangi ülkelere seyahat edilebileceği.

Hükümet bu konuda Türkiye’de dahil olmak üzere sık tercih edilen ülkelerle temaslarını sürdürürken, Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Avrupa'da turizm sektörünü canlandırmak için sınırların yeniden açılması planlarına karşı çıktı. Seyahat trafiğinin ikinci bir Corona virüsü dalgasını tetikleyebileceğini iddia eden Montgomerz, olası bir ikinci dalganın da insanların birincide olduğu kadar dikkatli olmayacakları için daha sert geçeceği öngörüsünde bulundu.

Almanya’da yaz tatili dönemi geleneksel olarak Haziran ayıyla birlikte başlıyor. Dünya seyahat şampiyonu olarak bilinen Almanlar da tatil için genelde ülke içinden ziyade yurt dışını tercih ediyor. Bu ülkeler arasında da Türkiye çok önemli bir yere sahip. Alman turistlerin en çok tatile gittiği yerler arasında Türkiye üçüncü sırada. 2019’da yaklaşık 5 milyon Alman, tatilini Türkiye’de geçirdi.