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Almanya'da Yaz Tatilinde Seyahat Konusu Tartışılıyor

21.05.2020 13:55 | Son Güncelleme

Almanya’da Corona virüsü salgını için alınan önlemlerin hafifletilmeye başlaması sonrasında en çok konuşulan konulardan biri, normalleşme adımlarının turizme etkisinin nasıl olacağı ve hangi ülkelere seyahat edilebileceği

Almanya'da Yaz Tatilinde Seyahat Konusu Tartışılıyor

Almanya’da Corona virüsü salgını için alınan önlemlerin hafifletilmeye başlaması sonrasında en çok konuşulan konulardan biri, normalleşme adımlarının turizme etkisinin nasıl olacağı ve hangi ülkelere seyahat edilebileceği.

Hükümet bu konuda Türkiye’de dahil olmak üzere sık tercih edilen ülkelerle temaslarını sürdürürken, Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Avrupa'da turizm sektörünü canlandırmak için sınırların yeniden açılması planlarına karşı çıktı. Seyahat trafiğinin ikinci bir Corona virüsü dalgasını tetikleyebileceğini iddia eden Montgomerz, olası bir ikinci dalganın da insanların birincide olduğu kadar dikkatli olmayacakları için daha sert geçeceği öngörüsünde bulundu.

Almanya’da yaz tatili dönemi geleneksel olarak Haziran ayıyla birlikte başlıyor. Dünya seyahat şampiyonu olarak bilinen Almanlar da tatil için genelde ülke içinden ziyade yurt dışını tercih ediyor. Bu ülkeler arasında da Türkiye çok önemli bir yere sahip. Alman turistlerin en çok tatile gittiği yerler arasında Türkiye üçüncü sırada. 2019’da yaklaşık 5 milyon Alman, tatilini Türkiye’de geçirdi.

Türkiye'ye tatile gitmek mümkün olacak mı?

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın bu hafta başında 10 Avrupa ülkesinin dışişleri ve turizm bakanlarıyla, Corona virüsü salgınına rağmen tatil olanaklarını ele alıp adım adım normal hayata dönmek istediklerini ifade etmesinden sonra doğal olarak, “Türkiye’de de tatil mümkün mü?" sorusu gündeme geldi. Bu, yaz izinlerini Türkiye’de geçirmek isteyen Alman turistlerle, Almanya’da yaşayan ve her yıl tatil günlerini iple çeken milyonlarca Türkiye kökenli göçmeni de yakından ilgilendiren bir konu.

Başbakan Angela Merkel’in geçen hafta Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi yapması ve bu konuyu da ele alması, Türk Hava Yolları’nın 10 Haziran’dan itibaren Almanya uçuşlarını başlatacağını duyurmasıyla birlikte önümüzdeki aylara yönelik Türkiye’de yaz tatili ümitlerini arttırdı. Son olarak Dışişleri Bakanı Maas, meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla telefonda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Ankara’da görüşerek, Türkiye’yle Almanya arasında seyahatlerin nasıl başlayabileceği konusunu ele aldılar.

Görüşmelerde şu an için somut bir neticeye varılmadığı, ancak tarafların istişareleri sürdürerek, turizmin canlanmasına hizmet edecek bir ikili anlaşma hazırladıkları öğrenildi. Nitekim Dışişleri Bakanı Maas "Türkiye’nin de yakında Alman ve Avrupalı turistler için yeniden bir gidilecek ülke olabilmesini diliyoruz. Ancak bunu zamanı geldiğinde, ciddi sağlık kriterlerini gözeterek değerlendireceğiz. Görüşmelerimiz sürecek" şeklinde bir açıklama yaptı. Alman turizm sektörünün temsilcileri en geç temmuz ayından itibaren Almanya’dan Türkiye’ye turizm koridoru açılmasını umut ediyor. Almanya Seyahat Acenteleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'deki tatil tesislerinin müşteri kapasitesinin yüksek olduğu, hijyenik açıdan bir dizi önlemler alındığı, ayrıca uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından verilecek bir belge üzerinde anlaşıldığı vurgulandı. Bu arada Bild gazetesi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun meslektaşı Maas’a, Türkiye’deki otel ve turistik tesislerin Corona virüsü salgınına karşı aldığı önlemlerin, Alman Teknik Denetleme Şirketi TÜV tarafından denetlenmesini önerdiği haberine yer verdi. Özellikle Antalya bölgesi için planlanan bu öneriye, Maas’ın sıcak baktığı aktarıldı. Turizm diplomasisi önümüzdeki günlerde de sürecek. Alman hükümet kaynakları, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la Federal Hükümet’in Turizm Sorumlusu Thomas Bareiss’ın yakın bir zamanda telefonlaşarak, planları somutlaştıracaklarını kaydetti.

Bu hazırlık ve temasların sonucu merakla beklenirken, Alman turistlerin bu yıl nerede tatil yapmak istediği konusunda bir araştırma ise değişik bir tablo ortaya çıkardı. Buna göre Almanların yüzde 42'si Corona virüsü krizi nedeniyle tatile gitmeme kararı aldığını, yüzde 31'i Almanya içinde seyahat etmek istediğini belirtirken, yüzde 19'luk kesim Avrupa içinde tatil planladığını kaydetti. Tatilini Avrupa dışında geçirmeyi düşünebileceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 3'te kaldı.

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