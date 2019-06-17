Almanya'da Yeni Bir Irkçı Cinayet Şebekesi mi Türedi?

Almanya’nın Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin katil zanlısının aşırı sağcı çıkmasından sonra, soruşturmaya siyasi suikastları ve terör eylemlerini araştıran Federal Başsavcılık el koydu. Bir yetkili, geçen hafta sonunda göz altına alınan 45 yaşındaki zanlının uzun süredir aşırı sağcı gruplarla bağlantısının olduğunun tespit edildiğini ve "göçmen dostu" olarak tanınan Vali Lübcke’nin öldürülmesinin "aşırı sağcı bir suikast" olarak sınıflandırıldığını açıkladı. Basında yer alan haberlere göre yakalanan zanlının polisteki kaydı oldukça kabarık. 1993 yılında mültecilerin kaldığı bir yurda molotof kokteyli atarak yakma girişiminden yargılanan, daha sonra serbest bırakılan zanlının, 2000’li yılların başından bu yana "Kombat 18" adlı ırkçı örgütle ilişkisi tespit edildi. Örgütün isminde yer alan "18" sayısı, Nazi lideri Adolf Hitler’in isim ve soyadının baş harflerini oluşturduğu için militan ırkçılar tarafından sıklıkla kullanılıyor. Zanlının 1 Mayıs 2009’da Alman Birleşik Sendikası DGB’nin Dortmund kentinde düzenlenen mitingine saldıran "Autonome Nationalisten" adlı gruba da üye olduğu ve o saldırı sonrasına tutuklanarak, 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı da öğrenildi. Bir polis yetkilisi, söz konusu zanlının o olaydan sonra Lübcke cinayetine kadar izini kaybettirdiği ve yeraltında yaşamış olabileceğini ifade etti.

İki çocuk babası Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Lübcke, 2 Haziran’da evinin bahçesinde kafasına yakın mesafeden sıkılan tek kurşunla öldürülmüştü. Başbakan Angela Merkel’in mülteci politikalarını savunan ve sığınmacılara olduğu kadar, Kassel bölgesinde yaşayan Türkiye kökenlilere de olan sıcak yaklaşımıyla bilinen Lübcke, 2015’ten sonra, aşırı sağcı çevreler tarafından hedef gösterilerek, internet üzerinden adresi paylaşılmıştı. Lübcke’nin ölümü sonrasındaysa, Neonazilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla valinin ölümüne sevindikleri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Lübcke’nın öldürülmesini sevinçle karşılayanları sert dille kınadı, bunun "çirkin, tiksindirici ve her bakımdan ahlaksızca" olduğunu söyledi. Olayla ilgili ayrıntılar akıllara, "Almanya’da NSU tarzı yeni bir ırkçı cinayet şebekesi mi türedi?" sorusunu getirdi. Irkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü (NSU), ülke genelinde sekizi Türk, biri Yunanlı ve biri de polis memuru olmak üzere 10 kişiyi öldürmüştü. 2011’de yakalanacaklarını anlamaları üzerine, intihar eden iki NSU üyesinin, 13 yıl boyunca Almanya’da gizlenerek, yeraltı örgütü şeklinde eylem düzenledikleri belirlenmişti.