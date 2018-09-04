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Almanya’da yeni bir sol hareket başlatıldı

04.09.2018 20:19 | Son Güncelleme

Almanya’da Sol Partili Wagenknecht’in girişimi ile “Ayağa Kalk” adlı yeni sol bir hareket başlatıldı.

Almanya’da yeni bir sol hareket başlatıldı

Hareket, mevcut partilerde kendini bulamayan sol eğilimli seçmene bir platform sunmayı hedefliyor.Almanya'da Sol Parti'nin meclis grubu başkanı Sahra Wagenknecht, Almanya'daki mevcut siyasi partilerde kendini bulamayan sol eğilimli seçmenlere bir platform sunmayı hedefleyen "Aufstehen” (Ayağa Kalk) adlı yeni bir hareket başlattı. Wagenknecht’in yanı sıra Yeşiller partisinin eski lideri Ludger Volmer ve Flensburg kentinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Belediye Başkanı Simone Lange'in bugün Berlin’de düzenlediği basın toplantısında hareketin tanıtımı yapıldı.

Sol Partili Sahra Wagenknecht, bu hareketi başlatmalarına neden olarak Almanya'da "demokrasinin ciddi bir kriz” içinde olmasını gösterdi. Toplumda sosyal açıdan bölünmenin derinleştiğine işaret eden Wagenknecht, Almanya'daki değişikliklerin birçok insanın istemediği bir yönde olduğunu ifade etti. Wagenknecht, buna karşı konulmazsa "bu ülke beş veya on yıl sonra tanınmayacak bir hale gelecek” şeklinde konuştu.

AfD'nin engellenmesine yönelik bir hareket

Bu hareketin bir hedefinin de sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişinin engellenmesi olduğunu dile getiren Wagenknecht, “sokakları PEGIDA (Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) ve sağcılara bırakmaktan üzüntü duyduğunu” söyledi. "Ayağa Kalk” hareketinin bir parti olmadığını vurgulayan Wagenknecht, bunun Almanya'da yeni kitlelere ulaşmayı hedefleyen bir ittifak olduğunu belirtti. Almanya'daki partileri değiştirmeyi hedeflediklerine işaret eden Wagenknecht, ülkede yeni bir hükümet istediklerinin altını çizdi.

Farklı partileri bir araya getiriyor

Flensburg kentinin SPD'li Belediye Başkanı Simone Lange de basın toplantısında yaptığı açıklamada, farklı partilerden seçmenlere aynı yönde hareket etme çağrısında bulundu. Lange, “Bizi birbirimize bağlayanın ne olduğunu arayalım” dedi. İnsanların siyasete olan ilgisinin giderek azaldığından şikayet eden Lange, siyasetten uzaklaşanların sayısının giderek arttığına dikkat çekti.

Yeşiller partisinin eski liderlerinden Ludger Volmer de, "Ayağa Kalk” hareketi ile sağ partilere karşı sol bir denge oluşturma beklentisi içinde olduklarını söyledi. Volmer, bu hareket ile toplumsal bir tartışma başlatarak, halkın gerçekten ne istediğinin ortaya çıkartılmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Sol Partili Wagenknecht’in verdiği bilgilere göre, “Ayağa Kalk” hareketi Sol Parti, Yeşiller ve SPD’den siyasetçilerin yanı sıra yazarlar, sanatçılar ve akademisyenlerden oluşan 80 kişinin desteği ile başlatıldı. “Ayağa Kalk” hareketinin internet sayfasının açılmasından sonra 100 binden fazla kişi girişimi desteklemek üzere kayıt yaptırdı.

Hareket kuşku yarattı

Ancak Sol Parti, Yeşiller ve SPD'nin önde gelen isimleri, Almanya'daki sol partiler içinde bölünme yaratabileceği endişesiyle “Ayağa Kalk” hareketine kuşkuyla yaklaşıyor. SPD’nin Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile partilileri bu hareket konusunda uyardı. Bu tür hareketlerin barış veya iklimin korunması gibi konularda anlamlı olabileceğini belirten Stegner, ancak SPD'ye karşı olan Sahra Wagenknecht veya Oskar Lafontaine gibi isimlerin liderliğinde bu harekete destek verilmemesi gerektiğine işaret etti.

Yeşiller partisi lideri Robert Habeck de “Ayağa Kalk” hareketini eleştirdi. Habeck bugün Berlin’de parti yönetiminin toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Wagenknecht’in başlattığı bu projenin hedefini tam olarak anlamadığını belirtti. Habeck, partilerin dışında başlatılan bu tür hareketlerin “yanlış” olduğunu savundu. Daha önce hareketi eleştiren Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping ise yeni hareket ile işbirliğine hazır olduklarının işaretini verdi.

DW,AFP/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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