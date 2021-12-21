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Almanya'da Yeni Corona Tedbirleri

21.12.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’da büyük bir hızla yayılan ve endişe yaratan Omicron varyantı, Almanya’da da sert tedbirleri gündeme getirdi. Başbakan Olaf Scholz, eyalet başbakanlarıyla düzenlediği Corona zirvesinin ardından yeni kararlarla ilgili açıklama yaptı

Avrupa’da büyük bir hızla yayılan ve endişe yaratan Omicron varyantı, Almanya’da da sert tedbirleri gündeme getirdi.

Son haftalarda Covid-19 vakalarında yaşanan büyük patlama sonrasında sert önlemler alınmasına yeşil ışık yakan Başbakan Olaf Scholz, salgını frenleyebilmek için kararlar almak amacıyla eyaletlerin başbakanlarıyla Corona zirvesinde biraraya geldi.

Scholz, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, daha dördüncü dalgayı atlatmadan beşinci dalgayla karşı karşıya kalındığını belirterek, Ocak ayında Omicron vakalarında büyük artış olacağının öngörüldüğünü söyledi. Aşı olmayanları aşılanmaya, aşı olanları da hatırlatma aşısı yaptırmaya çağıran Scholz, Noel günlerinde de aralıksız olarak aşılanmanın mümkün olacağını belirtti.

Yeni önlemler neler?

28 Aralık’tan itibaren geçerli olacak yeni ve ek kurallar çerçevesinde, aşıları tam doz olanlar ve Covid-19'dan iyileşenler de dahil olmak üzere tüm toplum için sosyal temasların azaltılması en önemli hedef. Bu kapsamda, özellikle Noel ve yılbaşında halkın büyük kitleler halinde biraraya gelmesini engellemek için yalnızca en fazla iki haneden en fazla 10 kişinin görüşmesine izin verilecek. 28 Aralık'tan itibaren gece kulüpleri ve diskotekler gibi mekanların kapatılması planlanıyor. Geçen yılbaşında olduğu gibi havai fişek yasağı bu yıl da geçerli olacak. Başta futbol karşılaşmaları olmak üzere spor müsabakalarının seyircisiz oynanması da yeni önlemlerden biri. Başbakan Scholz’un, eyalet başbakanlarıyla en geç 7 Ocak’ta yeniden biraraya gelerek, önümüdeki iki haftada yaşayanacak gelişmelere göre, daha da sert önlemlerin yaşama geçirilmesine karar verebileceği de açıklandı.

Almanya’da 2 Aralık’dan bu yana birçok eyalette spor müsabakaları ya da kültürel etkinliklerin düzenlendiği mekanların yanısıra lokanta, kafe ya da bar girişlerinde, ayrıca alışveriş merkezlerinde, mağazalarda 2G kuralı, yani iyileşmiş ve aşılanmış olma zorunluluğu uygulanıyor. İşyerlerinde ve toplu taşıma kullanımındaysa aşılılar ve iyileşmişlerin yanısıra negatif test sonucu ibraz etmesi gereken aşısızları da içeren 3G kuralı söz konusu.

"Omicron iki doz aşılı ve iyileşenler için bile riskli"

Bu arada Corona salgınıyla mücadelede yetkili birimlerden olan Robert Koch Enstitüsü (RKI), Omicron varyantı konusundaki değerlendirmesini güncelledi. Omicron’un önceki virüs varyantlarından çok daha hızlı ve etkili bir şekilde yayıldığına dikkat çeken RKI, Omicron’un iki kez aşılı ve iyileşenler için bile ‘riskli’ olduğu güncellemesi yaptı. Enstitüden yapılan açıklamada hatırlatıcı üçüncü aşıyı yaptıranlar içinse Omicron varyantının normal risk taşıdığı belirtildi.

Öte yandan Almanya'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 428 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde son 24 saatte 462 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 108 bin 814 olarak kayıtlara geçti.

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