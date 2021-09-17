Almanya'da Yeni Corona Uygulamaları

Almanya'da Corona pandemisi ile mücadelede yeni uygulamalar yürürlüğe girdi. Geçen yıldan bu yana kadar kısıtlamalarla ilgili kararlar, son yedi günde 100 bin kişide Corona virüsüne yakalananların oranı olan insidans değeri doğrultusunda alınıyor, insidans değeri 50'yi aştığında önlemler sertleşiyordu.

Bundan sonra ise hastanelere yatış sayısı ve yoğun bakım yataklarının doluluk oranı belirleyici olacak. Yoğun bakımlardaki Covid-19 hasta sayısının 5 bini aşması durumunda kritik eşiğin aşılacağı ve yeni önlemlerin devreye gireceği kaydedildi.

Hükümetin yeni stratejisinin amacı, aşı kampanyasına devam edilirken okulların açık kalması ve ülke çapında kapanmanın önlenebilmesi. Yeni plan kapsamında işverenler; huzurevi, kreş ve okul gibi kamuya açık, çocukların ve yaşlıların bulunduğu yerlerde çalışanların aşı olup olmadıklarını sorgulayabilecek. Aşı olmayan, ancak hastalanıp karantinaya giren çalışanların karantina süresinde ücretlerinin kesilmesi mümkün olabilecek. Buna eyaletler bazında karar verilecek.

Ayrıca çok sayıda eyalette salgınla mücadele kapsamında "2G" kuralı uygulanacak. Bu uygulama kapsamında lokantalara sadece aşılı veya enfekte olduktan sonra iyileşenler girebilecek. Söz konusu mekanlarda sosyal mesafe ve maske kuralı da kalkacak. "2G" kuralı gastronominin yanı sıra, özel kutlamalar, büyük toplantılar, sosyal mesafenin uygulanamayacağı hizmet sektörü, spor etkinlikleri, hayvanat bahçeleri, sauna, genelev ve kumarhaneler için de geçerli olacak.

Almanya’da Corona virüsü salgını başladığından bu yana enfekte olanların sayısı 4 milyon 150 bine ulaştı. Son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybetmesiyle bugüne kadar Corona virüsü kaynaklı ölüm sayısı 92 bin 906 olarak açıklandı. İnsidans ise 100 binde 82,7 şeklinde tespit edildi. Corona enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda yatanların sayısı bin 543 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar nüfusun yüzde 62,8’i, başka bir deyişle toplam 52 milyon insan Covid-19 aşısını tamamladı.

Belçika Türkler'e vize başvurularını yeniden açtı

Bu arada iki doz aşı olan Türk vatandaşlarına kapılarını açan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sayısı artıyor. Son olarak, neredeyse 1,5 yıldır Türkiye'den

seyahatlere yalnızca zorunlu durumlar için izin veren Belçika, Türk vatandaşları için vize başvuru sürecini yeniden başlattı. Belçika, BioNTech aşısından iki doz yaptıran Türk vatandaşlarına vize alarak ülkeye giriş hakkı tanınacağını duyurdu.

Almanya'dan Türk vatandaşlarına şartlı seyahat

Almanya da Pfizer-BioNTech aşısını tamamlamış Türk vatandaşlarının seyahatlerine prensipte izin veriyor, ancak bazı koşulların yerine getirilmesini istiyor. Bunlar, son dozun yapılmasının üzerinden en az 14 gün geçmiş olmasının yanısıra, seyahat etmek isteyen kişilerin sağlık sigortası, dönüş bileti ve kalacağı gün sayısı kadar gün başına 45 avro para bulundurma koşulları.

