Almanya'da 'Yeni Göçmen Dalgası mı Geliyor?' Tartışması

Son haftalarda Türkiye’den Yunan Adaları’na kaçak geçiş yapan sığınmacı sayısındaki büyük artış Almanya’da “yeni bir göçmen dalgası mı geliyor” tartışmasını başlattı. Geçen hafta sonunda Midilli Adası'ndaki Morya sığınmacı kampında çıkan yangında bir kadın ile çocuğunun hayatını kaybetmesi ve ardından yaşanan gerginlikle birlikte eleştiriler Yunan hükümetinin sığınmacılar konusunda yetersiz kaldığı şeklinde yoğunlaşırken, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in, AB Komisyonu’nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ve Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner’le hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da yapacağı temaslar merakla bekleniyor. Seehofer ve diğer yetkililer, 3 Ekim’de Ankara’da görüşmeler yaptıktan sonra, 4 Ekim’de de Atina’da hükümet temsilcileriyle bir araya gelecek. Alman İçişleri Bakanlığı’ndan kaynaklar, Seehofer’in Türkiye ile AB arasındaki düzensiz geçişlerin sona erdirilmesini isteyeceğini, mültecilerin Türkiye’de kalmasını sağlamak için yardım olanaklarını masaya yatıracağını, bu kapsamda somut olarak kışa dayanıklı mülteci kamplarının inşasını önereceğini belirtiyorlar.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Björn Grünewaelder, AB-Türkiye mutabakatının uygulanmasına ilişkin memnuniyetsizliğin dile getirileceğini ve anlaşmanın daha iyi işleyebilmesine nasıl katkı sağlanabileceğinin ele alınacağını aktardı. Sözcü, Seehofer'in, Avramopoulos ve Castaner’le birlikte Yunanistan’da da mültecilerin iltica süreçlerine ilişkin idari açıdan nasıl destek verilebileceğini görüşeceğini söyledi. 2016’da AB ile Türkiye arasında varılan anlaşma gereği, Türkiye’den Yunanistan’a kaçak geçiş yapan ve iltica başvurusu kabul edilmeyen tüm sığınmacıların Türkiye’ye geri gönderilmesi öngörülüyor. Ancak iltica başvuruları, Yunanistan’daki personel yetersizliği nedeniyle oldukça yavaş değerlendiriliyor ve Yunanistan’daki sığınma kamplarındaki koşulların giderek kötüleştiği öne sürülüyor. "Avusturya sınırında kontrollar arttırılacak" Öte yandan 2015’de doruk noktasına ulaşan göçmen dalgası sonrasında, Schengen Anlaşması’nın kurallarını dondurarak, Avusturya’yla olan sınırlarında kontrollara başlayan Almanya, halen yürürlükte olan uygulamanın daha da genişletilmesine karar verdi.