HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya’da yeni hükümete bir adım daha yaklaşıldı

Almanya’da yeni hükümete bir adım daha yaklaşıldı

15.10.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da yeni federal hükümeti oluşturmayı planlayan SPD, Yeşiller ve FDP arasındaki sondaj görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Almanya’da yeni hükümete bir adım daha yaklaşıldı

Tarafların önümüzdeki günlerde koalisyon görüşmelerine başlaması planlanıyor.Almanya'da 26 Eylül'de yapılan Federal Meclis seçimlerinin ardından, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) arasında, olası koalisyon görüşmelerine zemin hazırlamak için yapılan ön görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Her üç partinin temsilcileri tarafından kaleme alınan ortak metinde, "İddialı ve dayanıklı bir koalisyon sözleşmesi imzalayabileceğimize inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Her üç parti bir sonraki adımda, üzerinde anlaşmaya varılan taslağı kendi kurullarına onaylatacak. Yeşiller'in diğer iki partiden farklı olarak, bunun için bir kurultay düzenlemesi bekleniyor. SPD ve FDP kanadında ise, koalisyon görüşmelerine başlanmasına yönelik onayın bugün içinde çıkacağı tahmin ediliyor.

Scholz yeni hükümetten umutlu

Kurulması planlanan yeni koalisyon hükümetinde Başbakan olması beklenen SPD'li Olaf Scholz, "sondaj görüşmeleri" olarak da adlandırılan ön görüşmelerde anlaşma sağlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni hükümetin hedeflerinin ilerleme ve son 100 yılın en büyük modernizasyon hamlesi olacağını ve bu konularda başarı sağlayacaklarına inandığını ifade etti.

Scholz ayrıca, partilerin sondaj görüşmelerinde ortaya koyduğu yapıcı tavrın dikkate değer olduğunu dile getirdi.

Ön görüşmelerde üç partinin birçok temel noktada mutabakata vardığı sızan bilgiler arasında. Buna göre, seçimlerden birinci parti olarak çıkan SPD'nin en önemli vaatlerinden, asgari ücretin saatte 12 euroya çıkarılmasını diğer iki parti kabul etti.

dpa,Reuters / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacakBakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacak
PARTNERMutluluğa 'evet' dediMutluluğa 'evet' dedi
"Turkovac aşısı olanlar 6 ay takip edilecek""Turkovac aşısı olanlar 6 ay takip edilecek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni dönem başladı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Yeni dönem başladı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

AK Parti'den flaş seçim adımı! Sistem değişebilir

AK Parti'den flaş seçim adımı! Sistem değişebilir

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.