Almanya'da Yeni Kabine'de Göçmenler Olmayacak Mı?

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde yüzde 25,7 oranında oy alarak birinci çıkan sosyal demokrat SPD, seçimlerin ardından Yeşiller ve liberal FDP’yle koalisyon görüşmelerine başlamıştı. Yaklaşık 6 haftadır koalisyon pazarlıklarını sürdüren üç partinin, koalisyon sözleşmesi üzerinde yaptıkları görüşmeleri bu hafta tamamlaması, ardından da delegelerin onayına sunması, 5 Aralık'ta da şu anda Maliye Bakanı olan SPD’li Olaf Scholz’u, Federal Meclis’te başbakan seçerek, yeni kabinenin oluşturulması hedefleniyor.

Partiler arasında gizlilik kararı alındığı için koalisyon sözleşmesinin ayrıntılarına ilişkin sadece belli konularda bilgiler basına sızarken ülkenin en çok satan bulvar gazetesi Bild, yeni kabinede yer alacak isimlerle ilgili listeyi yayınladı. Görüşmelere katılan bir siyasetçi tarafından sızdırıldığı tahmin edilen listeye göre, bazı bakanlıklar daha belli değil, ama kesin olan yeni kabinenin, Almanya’daki göçmen kökenlilerin beklentilerinin çok gerisinde kalacağı. Söz konusu hükümet listesinde tek bir göçmen dahi bulunmuyor.

Listeye göre, FDP Genel Başkanı Christian Lindner Maliye Bakanı olacak. Yeşiller’in Eş Başkanı Robert Habeck, ekonomi ve iklimden sorumlu bakanlığa gelirke Yeşiller’in diğer Eş Başkanı Annalena Baerbock dışişleri koltuğuna oturacak. 40 yaşındaki Baerbock, seçim kampanyası sırasında, Yeşiller'e kan kaybettiren kimi hatalarla gündeme geldi. Bunların başında, bazı yan kazançlarını Federal Meclis'e uygun şekilde bildirmemesi, ayrıca "Şimdi. Ülkemizi Nasıl Yenileyeceğiz?" adlı kitabında intihal yaptığının ortaya çıkması yer aldı. Bu gelişmeler uzmanlara göre, Yeşiller'e desteğin seçim sürecinde gerilemesine yol açtı.

ABD yanlısı politik görüşlere sahip olan Baerbock, Rusya’dan Avrupa’ya doğal gaz getirecek olan Nordstream 2’nin durdurulmasından ve Ukrayna’yla bağlantılı olarak Rusya’ya yaptırımların ağırlaştırılmasından yana.

Berlin’de çok sayıda yorumcu, Baerbock‘un siyasi tecrübesi olmadığını ve daha önce hiçbir makamda bulunmadığını belirterek dışişleri gibi Almanya açısından çok önemli bir pozisyon için öne çıkmasını sürpriz olarak niteliyor. Ulaştırma Bakanı olarak Yeşiller’den Toni Hofreiter’in adının geçmesi Yeşiller Partisi’nin eski Eş Başkanı Cem Özdemir’in kabineye girme olasılığının bulunmaması olarak yorumlanıyor.

Kabine’de göçmen bakan olmayacak mı?

Özdemir, koalisyon görüşmeleri sürecinde dışişleri veya ulaştırma bakanlıklarından biri için en sıcak aday olarak görülüyordu. Listede yer alan diğer bakanlıkların SPD ve FDP arasında paylaşıldığı ve bu bakanlıklar arasında da göçmen kökenlilerin olmaması dikkat çekiyor. Halbuki göçmen çatı örgütlerinin temsilcileri, özellikle bakanların ve müsteşarların atanmasında Almanya’nın toplumsal gerçeğinin ve göçmen oranının göz önünde bulundurulmasını talep eden sayısız açıklama yaptı. Nitekim daha geçen hafta çok sayıda dernek ve kuruluş, koalisyon görüşmelerini sürdüren partilere yönelik açık mektuplarında, yeni bakan ve müsteşarların yüzde 25’inin göçmen kökenli olmasını önerdi.

Konuyla ilgili Türkiye kökenli göçmenlerin beklentilerini VOA Türkçe’ye değerlendiren Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, kurulacak hükümette mutlaka Türkiye kökenli bir bakan olması gerektiğini ifade ederek şu anki Merkel kabinesinde göçmen kökenli tek bir bakanın bile olmamasını "Almanya’nın ayıbı" olarak tanımlamıştı. Almanya’da toplam nüfusun yüzde 26,7’sini göçmen kökenliler oluştururken, 736 sandalyeli Federal Meclis’te 18’i Türkiye kökenli olmak üzere 83 göçmen kökenli milletvekili bulunuyor.

Esrar tüketimi yasallaşacak

Bu arada koalisyon partilerinin üzerinde uzlaştığı taslağa göre, yeni hükümet yetişkinlerin esrarı keyif amaçlı olarak kontrollü kullanımına izin verecek. Buna göre esrar, lisanlı iş yerlerinde ve eczanelerde satışa sunulacak. Taslakta, böylelikle esrarın kalite kontrolünün yapılmış olacağı ve kontrolsüz kullanımdaki zehirli maddelerin engelleneceği belirtildi.

Portekiz, İspanya ve Danimarka gibi AB üyesi bazı devletler ve ABD'nin birçok eyaletinde esrar kullanımının serbest bırakılmasından sonra, geçen yıl Almanya Federal Parlamentosu da esrarın ağır hastaların tedavisinde kullanılmasına izin veren yasaya yeşil ışık yakmıştı.

Alman yasalarına göre esrar içmek değil, maddenin ekimi, üretimi, ticareti ve bulundurulması yasak. Almanya'da yapılan anketlere göre her dört kişiden biri en az bir kez Hint keneviri kullandığını kabul ediyor. Bu arada kamuoyu araştırmaları, halkın yüzde 60’nın esrar tüketiminin liberalleştirilmesinden yana olduğunu gösteriyor. Almanların üçte biriyse herkesin kendi ihtiyacı kadar kenevir üretebilmesini ve hafif uyuşturucu piyasasının devlet tarafından düzenlenmesini istiyor.

