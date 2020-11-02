Almanya'da yeni kısıtlamalar yürürlüğe girdi

Ancak gastronomi alanındaki işletmelerin kapatılması ve kültürel etkinliklere izin verilmemesi eleştirilere yol açıyor.Almanya koronavirüs vakalarındaki hızlı artış üzerine getirilen yeni kısıtlamalar gece yarısı yürürlüğe girdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının kararlaştırdığı kısıtlamalar uyarınca, restoranlar başta olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler ay sonuna kadar kapatıldı, eğlence ve boş zamanı değerlendirme amaçlı etkinlikler de ülke çapında yasaklandı. Lokanta, bar ve diskoların yanı sıra tiyatro, opera, konser, sinema ve oyun salonları ile müzelerin de faaliyette bulunmasına izin verilmiyor.

Turistik amaçlı şehirlerarası seyahatlerin kesinlikle yapılmaması istenirken, sosyal temasa da kısıtlama getirildi. Buna göre kamuya açık alanlarda en fazla iki ayrı haneden kişiler yan yana bulunabilecek, ancak kişi sayısı 10 ile sınırlı olacak.

Almanya'da ilkbaharda getirilen kısıtlamalardan farklı olarak mağazalar ile okul ve kreşler kapatılmadı.

Kasım ayı sonuna kadar geçerli olacak kısıtlamalar ile salgının kontrol altına alınması ve yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere sağlık sisteminin üzerinde aşırı yük oluşmaması hedefleniyor.