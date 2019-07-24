Almanya'da yeni Savunma Bakanı yemin etti

Dünyanın hızlı şekilde değiştiği bir dönemde yaşandığını ve güvenlik durumunun önemli risklerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Kramp-Karrenbauer, bunu en son Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin gösterdiğini vurguladı.

Kramp Karrenbauer yemin ettikten sonra yaptığı konuşmada, Almanya'nın güvenliği için çalışan ve ülkenin özgürlüğünü savunan Alman ordusundaki 180 binin üzerindeki asker ve 60 binden fazla sivil personelle gurur duyduğunu belirtti.

Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu Başkanı görevine getirilmesiyle boşalan Almanya Savunma Bakanlığına atanan CDU lideri Kramp Karrenbauer'in yemin etmesi için Federal Meclis'te özel tören düzenlendi.

"Biz Avrupa'nın elde tutulur askeri yetenekleriyle de güçlü olmasını istiyoruz." diyen Kramp Karrenbauer, bu konuda birçok şey yapılmaya başlandığını, gelecek yıl Almanya'nın üstleneceği AB dönem başkanlığında da "Avrupa Savunma Birliği'ni" güçlendirme fırsatının bulunduğunu anlattı.

- "Güvenilir müttefikiz"

Almanya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nde (NATO) yer aldığını vurgulayan Kramp Karrenbauer, "Biz masanın hangi tarafında oturduğumuzu biliyoruz, güvenilir müttefikiz." ifadesini kullandı.

Kramp Karrenbauer, NATO üyesi ülkelerinin üzerinde anlaştığı gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunma harcaması için ayrılması yönündeki hedefe Almanya'nın bağlı kalacağına işaret ederek, 2024'e kadar GSYİH'nın yüzde 1,5'ni savunma harcamaları için ayıracaklarını kaydetti.

"Açıkça ifade etmek istiyorum, bu dışarıdan gelen istekle ilgili değil." ifadesini kullanarak, ABD Başkanı Donald Trump'a da gönderme yapan Kramp Karrenbauer, bunun Alman ordusuna verilen görevin yapılabilmesi ve Almanya'nın çıkarlarıyla ilgili durum olduğunun altını çizdi.