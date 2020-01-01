Almanya’da yeni yıl kutlamaları

Almanya’da yılbaşı akşamı bazı şehirlerde havai fişekler yangına neden olurken, çok sayıda kişi yaralandı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Brandenburg Kapısı önünde binlerce kişi yeni yılı açık hava partisi ile kutladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalarda çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, 5 kadının da tacize uğradığı belirtildi. Tacizciler, polis tarafından gözaltına alındı.

Polise ateş açıp itfaiye ekiplerini taşladılar

Berlin’de bir binada ise havai fişek nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını saatler sonra söndürebildi. Olayda çocukların yaralandığı belirtildi. Berlin’de otobanda yeni yılın hemen öncesinde çok sayıda kişinin ateşli silah kullanması üzerine, çok sayıda polis otobanda önlem aldı. Berlin’de itfaiye ve güvenlik güçleri gece yarısı 783 olaya müdahale etti. Bunlardan 107’si acil çağrı olmak üzere 552 yangın çağrısı yapıldı. Berlin’de bir kişi silahı ile önce havaya, daha sonra polislere ateş açtı. Aşırı alkollü olduğu belirtilen kişi tutuklandı. Frankfurt şehrinde de silahla saldırı olayları yaşandı. Frankfurt-Griesheim’de itfaiye ekibine saldıranlar tutuklandı.