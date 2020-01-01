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  4. Almanya’da yeni yılın ilk saatlerinde 30’dan fazla maymun telef oldu

Almanya’da yeni yılın ilk saatlerinde 30’dan fazla maymun telef oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 01.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

Almanya’da bir hayvanat bahçesinde yeni yılın ilk saatlerinde çıkan yangında 30’dan fazla maymunun telef olduğu açıklandı.

Almanya’da yeni yılın ilk saatlerinde 30’dan fazla maymun telef oldu

Almanya’nın Krefeld kentindeki hayvanat bahçesinde yeni yılın ilk saatlerinde çıkan ve havai fişeklerden kaynaklandığı tahmin edilen yangında 30’dan fazla maymunun telef olduğu belirtildi.

2 bin metrekarelik alanda goriller, orangutanlar, şempanzeler ve marmosetlerin yaşadığını belirten Krefeld itfaiyesi, maymunların barınağının tamamen yandığını belirterek yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı araştırma yapılacağını duyurdu. İtfaiye, yangına zamanında müdahale ettiklerini ancak maymun barınaklarının hızla tutuşabilecek nitelikte ahşap ve saman gibi malzemelerle döşeli olduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
hayvanat bahçesi Almanya

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