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Almanya'da yeniden açılan kuaförlere yoğun ilgi

01.03.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Almanya'da yeniden açılan kuaförlere yoğun ilgi

Almanya'da pandemi nedeniyle kapanan kuaförler, yaklaşık 2,5 ay sonra yeniden açıldı.

Büyük ilgi gören kuaför salonlarının randevu defterleri, şimdiden bu hafta hatta ay sonuna kadar dolu.Almanya'da korona kısıtlamaları kapsamında 16 Aralık'tan beri kapalı olan kuaförler, 1 Mart itibarıyla yeniden hizmete girdi.

Müşterilerini önceden ravdevu almaları şartıyla kabul etmek zorunda olan kuaför salonlarına ilgi ise büyük.

Berlin'deki bir kuaför salonunun sahibi olan Manuel Heinsch, verdikleri randevular nedeniyle şimdiden hafta boyunca dolu olduklarını söyledi.

AFP'ye konuşan Heinsch, bulundukları bölgede kiraların ucuz olmadığını ve devletten "gerçek anlamda" bir mali yardım almadıklarını belirterek "Sonunda yeniden çalışabilmek harika bir his" dedi.

Köln'de kuaför salonu işleten Marc Nicolas Brühl de AFP'ye yaptığı açıklamada, ravdevu talepleri nedeniyle Mart ayı boyunca tüm saat dilimlerinin şimdiden dolduğunu ifade etti.

Yoğun ilgi nedeniyle bazı kuaför salonları gece yarısından sonra müşteri kabul ederek 1 Mart'ın ilk saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

422 euroya randevu

Yerel medyada çıkan bir habere göre, Bavyera eyaletindeki bir kuaför salonu, açık artırmaya çıkardığı ilk randevusu için 422 euroya müşteri buldu.

Almanya'da geçen hafta da anaokulu ve ilkokullar yeniden açılmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 7 Mart'a kadar uzatılmış olan diğer kısıtlamalarla ilgili olası kararları ele almak üzere 3 Mart Çarşamba günü eyalet başbakanlarıyla bir kez daha bir araya gelecek.

Almanya'da restoran, kafe, bar ve spor salonu gibi işletmeler 2 Kasım'dan beri kapalı.

Ülkede endişe verici sayılara ulaşan koronavirüs vakalarının Şubat ayında belli ölçüde düşmesi memnuniyet yarattı. Ancak uzmanlar koronavirüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyonlu türünün yayılmasına dair endişelerin arttığı şu dönemde vaka sayılarındaki düşüş trendinin sonlanması ve hatta son günlerde sayıların yeniden yükselmeye başlaması nedeniyle temkinli hareket edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Almanya'da son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı 4 bin 732. Bu sürede Covid-19 nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar 70 bin 105 kişinin virüs yüzünden yaşamını yitirdiği Almanya'da 28 Şubat 2021 itibarıyla nüfusun yüzde 4,9'una ilk doz aşı yapıldı. Yüzde 2,5'ine ise ikinci doz aşı da yapıldı.

DW,AP,AFP,dpa/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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