Almanya'da Yeşiller başbakan adayını belirledi

Hristiyan Birlik partileri ise ortak aday konusunda henüz uzlaşmaya varabilmiş değil.Almanya'da Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı belli oldu. 26 Eylül’de başbakanlık koltuğu için partinin Eş Genel Başkanı Annalena Baerbock yarışacak. Yeşiller’in Eş Genel Başkanı Robert Habeck, başbakan adaylarını Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Baerbock’la birlikte açıkladı. "Almanya başbakanlığı için net bir fikirleri olduğunu" ifade eden parti Eş Genel Başkanı, önceliklerinin vaatten ziyade "değişim" olduğunu vurguladı.

"İklim koruma bizim zamanımızın, benim jenerasyonumun görevi"’ diyen Baerbock, göreve gelecek yeni hükümetin Paris İklim Anlaşması’nın yükümlülüklerini yerine getirmek için iklim korumayı her alanda kriter haline getirecek bir politika izlemesi gerektiğini savundu.

2018 yılından bu yana Habeck’le birlikte partinin eş genel başkanlığı görevini yürüten Baerbock, hukuk öğrenimi gördü. 40 yaşındaki politikacının parti içinde güçlü bağlantıları bulunuyor. Baerbock, Yeşiller’in iklim uzmanı olarak öne çıkıyor.