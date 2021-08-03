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Almanya'da Yeşiller partisinden İklim Koruma Bakanlığı önerisi

03.08.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Yeşiller partisi 26 Eylül'de yapılacak seçimler sonrasında kurulacak yeni hükümette İklim Koruma Bakanlığı'nın kurulmasını önerdi.

Almanya'da Yeşiller Partisi, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler sonrasında koalisyon hükümetinde yer alması halinde, iklim korumanın öncelikli hedef olmasını öngörüyor. Yeşiller, bugün açıkladığı "iklim koruma acil programı"nda İklim Koruma Bakanlığı kurulmasını önerdi. İklim Koruma Bakanlığı'nın temel görevinin 2015 Paris İklim Anlaşması kapsamındaki küresel ısınmayı sınırlama hedefinin yerine getirilmesi olması planlanıyor. Ayrıca bakanlığın kurulacak yeni hükümetin ilk 100 gününde her hafta toplanması planlanan İklim Görev Gücü'ne liderlik etmesi de Yeşiller'in vaatleri arasında.

Partinin Başbakan adayı Annalena Baerbock, yeni hükümet için hedeflerin yer aldığı programın tanıtımında yaptığı açıklamada, hazırlanan yasa tasarılarının Paris Anlaşması'nda öngörülen iklim hedefleri ile örtüşmemesi halinde İklim Koruma Bakanlığı'nın diğer bakanlıkları veto etme hakkına sahip olmasını planladıklarını söyledi.

"İklim krizi soyut değil"

İklim korumanın "yüzyılın en büyük görevi" olduğuna işaret eden Baerbock, partisinin koalisyon hükümetinde yer alması halinde bugüne kadar hazırlanmış olan "en büyük iklim koruma programının" hayata geçirileceğini dile getirdi.

Yeşiller Eş Başkanı Baerbock, Almanya'da geçen ay yaşanan sel felaketine dikkat çekerek iklim değişikliğinin alarm verdiği ifade etti. Hükümetin acil müdahalede bulunması gerektiğini söyleyen Baerbock, "İklim krizi soyut bir şey değil, bizim yanımızda gerçekleşiyor ve şimdi başa çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" diye konuştu.

Partinin diğer Eş Başkanı Robert Habeck ise Yeşiller'in kurulacak koalisyonda yer alabilmesi için kırmızı çizginin Paris Anlaşması'na uyulması olduğunu söyledi. Habeck, "Hükümet olarak, Yeşiller'in de içinde olduğu bir hükümet olarak, Paris İklim Anlaşması'na uyacağız. Nokta" diye konuştu.

10 maddelik program kapsamında Yeşiller, bir sonraki federal bütçede iklim koruma için ayrı bir bütçe hazırlanmasını ve ayrılan kaynağın da 15 milyar euro arttırılmasını hedefliyor. Ayrıca, 2030'dan 2038'a kadar kömür enerjisi ile elektrik üretiminin aşamalı olarak durdurulmasını ve Almanya'da yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını hızlandırmak istiyorlar.

Anketlerde düşüşte

Yeşiller'in Eylül ayındaki seçimlerde yarışacak başbakan adayı olan Baerbock, adaylığının Nisan ayından açıklanmasının ardından kamuoyu yoklamalarında, iktidardaki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin önüne geçmiş olsa da son haftalarda yapılan anketler partinin oylarının düştüğünü gösteriyor.

Baerbock'un Noel ikramiyesini parlamentoya bildirmediğinin ortaya çıkması, Habeck'in Almanya'nın Ukrayna'ya silah göndermesine sıcak baktığını söylemesi gibi hatalar oylarının düşüşünün nedenleri arasında gösteriliyor.

Mevcut durumda, Yeşiller'in adayının hükümete başkanlık etmek için şansının, Sosyal Demokratlar ve liberal Hür Demokratlar (FDP) ile bir koalisyon kurmak olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

Almanya'nın kamu yayıncılığı kuruluşu ARD'nin düzenli aralıklarla yaptırdığı "DeutschlandTrend" anketinin 23 Temmuz tarihli sonuçları Hristiyan Birlik'in (CDU/CSU) oy oranının yüzde 29, Yeşiller'in ise yüzde 19 olduğunu gösteriyor. Bu ankete göre, Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) tercih edeceklerin oyları yüzde 16 olarak belirlenirken, Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranının yüzde 12, sağ popülist Almanya İçin Alternatif’in (AfD) yüzde 10, Sol Parti'nin ise yüzde 6 olduğu belirtiliyor.

Reuters, AFP, DW/DBN, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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