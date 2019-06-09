Almanya'da Yeşiller'in Yükselişi Sürüyor

Almanya’da Yeşiller Partisi’nin yükselişi sürüyor. İki hafta önceki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy oranını neredeyse ikiye katlayan Yeşiller, yapılan son anketlere göre Başbakan Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokratların önüne geçerek birinci parti konumuna yükseldi.

Anketlerde ‘Yeşiller’e oy veririm’ diyenlerin oranı yüzde 27’yi bulurken, Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 25 oyla Yeşiller’in ardından ikinci sıraya gerilemiş durumda. Üçüncü sırada yüzde 13’le göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) bulunuyor. Tarihinin en büyük krizini yaşıyan sosyal demokrat SPD’de düşüş devam ediyor. AP seçimlerinde yüzde 15 alan SPD’nin şu anda yapılacak bir seçimde alabileceği oy oranı sadece yüzde 12.

1979’da kuruldu

Almanya’da geleneksel siyasi yelpazenin dengelerinin değiştiği şeklinde yorumlanan bu sayılarla birlikte, özellikle Yeşiller’den erken seçim çağrıları geliyor. 1979 yılında kurulan, 2016 seçimlerinde zorlanarak Federal Meclis’e girmeyi başaran Yeşiller, AP seçimleri ve anket sonuçları sonrasında adeta zafer sarhoşluğu içinde. Siyasi analizciler, politik konjonktürün Yeşiller’in lehine işlediğini ve partinin daha da güçlenebileceğini iddia ediyor. Andrea Nahles’in istifası sonrası lidersiz kalan ve hangi yöne gideceği belli olmayan SPD ve Merkel’in gölgesinden kurtulamadığı için yıldızı hızla sönen Kramp-Karrnenbauer’in liderliğindeki CDU’da çözülmeler sürüyor. Nahles’in AP seçimlerindeki hezimetin sorumluluğunu alarak, istifa etmesinin üzerinden neredeyse iki hafta geçti.