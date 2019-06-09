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Almanya'da Yeşiller'in Yükselişi Sürüyor

09.06.2019 23:27 | Son Güncelleme

Almanya’da Yeşiller Partisi’nin yükselişi sürüyor. İki hafta önceki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy oranını neredeyse ikiye katlayan Yeşiller, yapılan son anketlere göre Başbakan Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokratların önüne geçerek birinci parti konumuna yükseldi

Almanya'da Yeşiller'in Yükselişi Sürüyor

Almanya’da Yeşiller Partisi’nin yükselişi sürüyor. İki hafta önceki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy oranını neredeyse ikiye katlayan Yeşiller, yapılan son anketlere göre Başbakan Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokratların önüne geçerek birinci parti konumuna yükseldi.

Anketlerde ‘Yeşiller’e oy veririm’ diyenlerin oranı yüzde 27’yi bulurken, Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 25 oyla Yeşiller’in ardından ikinci sıraya gerilemiş durumda. Üçüncü sırada yüzde 13’le göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) bulunuyor. Tarihinin en büyük krizini yaşıyan sosyal demokrat SPD’de düşüş devam ediyor. AP seçimlerinde yüzde 15 alan SPD’nin şu anda yapılacak bir seçimde alabileceği oy oranı sadece yüzde 12.

1979’da kuruldu

Almanya’da geleneksel siyasi yelpazenin dengelerinin değiştiği şeklinde yorumlanan bu sayılarla birlikte, özellikle Yeşiller’den erken seçim çağrıları geliyor. 1979 yılında kurulan, 2016 seçimlerinde zorlanarak Federal Meclis’e girmeyi başaran Yeşiller, AP seçimleri ve anket sonuçları sonrasında adeta zafer sarhoşluğu içinde. Siyasi analizciler, politik konjonktürün Yeşiller’in lehine işlediğini ve partinin daha da güçlenebileceğini iddia ediyor. Andrea Nahles’in istifası sonrası lidersiz kalan ve hangi yöne gideceği belli olmayan SPD ve Merkel’in gölgesinden kurtulamadığı için yıldızı hızla sönen Kramp-Karrnenbauer’in liderliğindeki CDU’da çözülmeler sürüyor. Nahles’in AP seçimlerindeki hezimetin sorumluluğunu alarak, istifa etmesinin üzerinden neredeyse iki hafta geçti.

Merkel’in partisinin yeni lideri belirsiz

Bir zamanlar dünyadaki diğer sosyal demokratların örnek aldığı SPD’yi bundan sonra kimin yöneteceği henüz belli değil;parti içinden gelen tüm çağrılara rağmen kimse liderlik için aday olmak istemiyor. Geçen Aralık ayında CDU liderliğini Merkel’den teslim alan Kramp Karrenbauer ise, yaptığı hatalı açıklamalar ve özellikle genç seçmeni kızdıran değerlendirmeleri sonrasında, önceki aya kıyasla tam 12 puan kaybederek en sevilen politikacılar sıralamasında sekizinci sıraya düştü. Yıllardır birinci sıradan hiç inmeyen Başbakan Merkel ise yerini Yeşiller’in karizmatik lideri Robert Habeck’e kaptırdı.

Habeck’in öncelikleri

Avrupa yanlısı, göçmen dostu ve şu anda çok gündemde olan çevreci politikalar izleyen, hem kentli hem de kırsal seçmene çok iyi hitap edebilen Habeck, olası bir erken seçim sonrasında başbakanlığa en yakın isim olarak görülüyor. Geniş kesimleri ilgilendiren tüketici haklarının korunması, yenilenebilir enerji kaynakları ve gıda endüstrisinde hayvan haklarına saygı gibi konularda CDU ve SPD liderlerine kıyasla çok net söylemlere sahip olan Habeck, kadın ve LGBTİ hakları, kentlerde yaşam kalitesinin yükselmesi gibi konularda da gündemi belirleyen somut öneriler getiriyor. Berlin kulislerinde, büyük koalisyonun önümüzdeki aylarda çözüleceği ve Merkel’in başbakanlık koltuğunda önümüzdeki kışı çıkaramayacağı öne sürülüyor. Yapılan anketler de, ‘Habeck geliyor’ diyen analizcileridoğrular içerikte. Almanlardan en çok destek gören koalisyon modeli Yeşiller’in liderliğinde ve SPD ve Sol Parti'nin katımlıyla oluşacak bir koalisyon hükümeti.

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