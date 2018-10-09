HABER

Almanya’da yılda 1,7 milyon ton ekmek ve pasta israf ediliyor

09.10.2018 05:18 | Son Güncelleme

Almanya’da birçok fırın, ekmek ve unlu mamuller alanında geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Almanya’da yılda 1,7 milyon ton ekmek ve pasta israf ediliyor

Satılmayan ürünler ise büyük oranda israf oluyor. WWF’in raporuna göre her yıl yüz binlerce ton ürün çöpe gidiyor.Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Almanya'da ekmek ve unlu mamullerin israfı konusunda uyarıda bulundu. 2018 ilkbaharı ve yazında uzun süren kuraklık nedeniyle mahsul kaybının olduğunu hatırlatan WWF Almanya ofisinden çevre uzmanı Jörg-Andreas Krüger, "Gelecekte ekim alanlarında, ekmekleri, kruvasanları veya pastaları çöpe atabilecek kadar tahıl yetiştiremeyeceğiz” dedi ve israfın en önemli sebeplerinden birinin "aşırı oranda fazla üretim” olduğunu belirtti.

WWF tarafından hazırlanan yeni bir rapor, her yıl Almanya'da tahminlere göre bir milyon 700 bin ton ekmek ve unlu mamul israf ediliyor. Araştırma, fırınlarda dükkânların büyüklüğüne göre yüzde 1,5 ila 19 oranında fazladan üretim yapıldığını ortaya koydu. Satılmayan ürünlerin ise çöpe atılmadığı takdirde "olsa olsa bağışlandığı” belirtiliyor.

Mallorca'dan daha büyük bir alanın mahsulü israf ediliyor

Tüketicilerin satın alıp yemediği ekmeğin hayvan yemi olarak da kullanıldığı, satılmayan pastaların ise biyogaza dönüştürüldüğü de raporda yer alan bilgiler arasında. Ancak bu konu hakkında resmi veriler bulunmuyor. WWF bu nedenle, söz konusu alandaki iş kollarından daha fazla şeffaflık talep ediyor. Yeşiller partisinden Renate Künast da tüm tarafların bir araya geleceği ve verilerin ortaya konacağı bir yuvarlak masa toplantısı çağrısında bulundu ve böylece en çok nerede ekmek ve hamurlu ürünlerin israf edildiğinin saptanabileceğini belirtti.

WWF'in raporunda, her yıl yaklaşık 400 bin hektarlık, yani Mallorca Adası'ndan büyük bir ekim alanının mahsulünün israf edildiği, ayrıca sera etkisi yapan gaz emisyonunun boş yere iki milyon 460 bin ton arttığı bildiriliyor.

dpa/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBir köyün isyanı... Sürekli dayak yiyorlarBir köyün isyanı... Sürekli dayak yiyorlar
ABD Yeni Terörle Mücadele Stratejisini AçıkladıABD Yeni Terörle Mücadele Stratejisini Açıkladı
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in evinin önüne giden grup MHP lehine slogan attıİYİ Parti lideri Meral Akşener'in evinin önüne giden grup MHP lehine slogan attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kavanaugh, Beyaz Saray'da düzenlenen törende yemin etti

Kavanaugh, Beyaz Saray'da düzenlenen törende yemin etti

Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.