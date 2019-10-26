Almanya'da Yılın Son Eyalet Seçimi

2013 yılında kurulan aşırı sağcı parti, doğu eyaletlerinden Brandenburg ve Sachsen-Anhalt eyaletlerindeki seçimlerin her ikisinde de zirvedeki partileri zorlayarak az farkla ikinci parti konumuna geldi. 2014’ten bu yana Sol Parti, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller koalisyonuyla yönetilen Thüringen seçimiyle ilgili yapılan son anketlere göre, Sol Parti, CDU ve AfD kafa kafaya durumda. Üç partinin oy oranları yüzde 24 ile 28 bandında değişiyor.

Yıl içindeki diğer seçimlerde AfD’nin başarılı sonuçlarına paralel, Hırıstiyan Demokrat CDU ve sosyal demokrat SPD’nin oy kayıpları Almanya siyasetini radikal şekilde değiştirirken, batı ve doğu eyaletleri arasındaki ayrışmanın derinliğini de kanıtladı. Thüringen gibi doğudaki eyaletler AfD’nin adeta kalesi sayılıyor.

Almanya’da ‘seçim sezonu’ Pazar günü sona eriyor. Yılın son seçiminde, Thüringen eyaletinde 1 milyon 700 bin seçmen yarın sandığa gidiyor. 26 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosu ve Bremen eyaleti seçimlerinden sonra, 1 Eylül’de Brandenburg ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde yapılan seçimlerden sonraki dördüncü seçimin sonucu, özellikle aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi’nin (AfD) alacağı oy oranı açısından merakla bekleniyor.

Beş yıl önce yapılan seçimlerde yüzde 10,6 oranında oy alan AfD’nin Thüringen örgütünün başındaki Björn Höcke, ırkçı ve İslam düşmanı açıklamalarıyla biliniyor. Yıllardır aşırı sağcı ve neonazi çevrelerle yakın ilişkileri olduğu bilinen ve konuşma tarzı Adolf Hitler’in sağ kolu Joseph Goebells’e benzetilen Höcke, hükümete geçmesi durumunda ilk işinin camileri yasaklamak olacağını söylemişti. Höcke, Berlin’deki Yahudi Soykırımı Anıtı’nı ‘Rezalet Anıtı’ olarak tanımlamıştı. Son yapılan anketlere göre ülke genelinde bugün seçim olsa AfD’nin alacağı oy oranı yüzde 14.

Bu arada son iki yıldır sürekli eriyen SPD’nin oyunun Thüringen seçiminde de yüzde 10'un altında kalacağı tahmin ediliyor. Büyük ümitlerle 2017’de SPD Genel Başkanı olan Andrea Nahles’in partisinin aldığı biri dizi yenilginin ardından geçen şubat ayında istifasından sonra, lidersiz kalan SPD krizden çıkmak için biri erkek, biri kadın iki eş başkan arıyor. SPD’nin yeni lider kadrosu aralık ayında yapılacak genel kurulda belli olacak.

