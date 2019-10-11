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Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,2 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 09:52 | Son Güncelleme

Ağustosta yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,2'ye gerilerken, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin "çok" altında kaldı - Ülkede enflasyon, aylık bazda değişmedi

BERLİN (AA) - Almanya'da yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,2 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti.

Ülkede yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok altında kalması dikkati çekti. TÜFE, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 ve temmuzda yüzde 1,7 artış göstermişti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise değişmedi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında, eylülde enerji ürünleri fiyatlarındaki düşüşün genel fiyat hareketlerinde aşağı yönlü etkisinin olduğu kaydedildi.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünleri fiyatları, 2018'in eylül ayına göre yüzde 1,1 daha düşük oldu. Elektrik fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 ve doğal gaz fiyatları yüzde 4,7 artarken, motor yakıtı fiyatları yüzde 6,7 düşüş gösterdi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,4 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,9 yükseldi.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 1,3 artış gösterdi. Et ve et ürünlerinin ise yüzde 4,6 artması dikkati çekti. Tüketici elektroniği fiyatlarında ise yüzde 8,9 düşüş görüldü.

Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,8 ve ısınma masrafları hariç kirada yüzde 1,4 artış görülürken, eğitim hizmetleri fiyatında yüzde 4,3 azalış oldu.

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Almanya Enflasyon Eylül

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