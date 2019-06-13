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Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 1,4 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

Almanya'da yıllık enflasyonun, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2’nin altında kalması dikkati çekti

BERLİN (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede TÜFE, geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artış kaydetti.

Almanya'da yıllık enflasyonun, ECB'nin tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2’nin altında kalması dikkati çekti.

Destatis, özellikle tatil paket tur fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu frenlediğini kaydetti. Paket tur fiyatları mayısta takvim etkisinden dolayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9'luk gerileme kaydetti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 artış kaydetti. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Ülkede yıllık enflasyonun, nisanda ECB'nin hedeflediği yüzde 2'ye bu yıl ilk defa denk gelmişti.

Enflasyonun yükselmesinde etkisi bulunan enerji ürünlerinin fiyatı, 2018'in mayıs ayına göre yüzde 4,2 daha yüksek oldu. Elektrik fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2, motor yakıt fiyatları yüzde 3,7 ve doğal gaz fiyatları yüzde 3,4 arttı.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,2 oldu. AB uyumlu öncü TÜFE, aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,3 arttı. Böylece nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 0,9'luk artış gösterdi. Sebze fiyatlarının yüzde 8,7 ve patatesin yüzde 36,9 artması dikkati çekti.

Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,2, çıplak kira ücretlerinde yüzde 1,4 artış oldu.

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