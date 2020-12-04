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Almanya’da yoğun bakımlardaki hasta sayısı arttı

04.12.2020 19:43 | Son Güncelleme:
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Almanya’da yoğun bakımlardaki hasta sayısı arttı

Almanya’da koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayıları yükselmeye devam ederken, yoğun bakımların doluluk oranının da arttığı bildirildi.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez 4 bin sınırını aştı.Alınan önlemlere rağmen koronavirüs vaka sayısında belirgin düşüşün kaydedilemediği Almanya'da yoğun bakım servislerindeki hasta sayısının ilk kez 4 bin sınırını aştığı bildirilirken, yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısının azaldığı belirtiliyor.

Alman Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği'nden (Divi) bugün yapılan açıklamaya göre, halen 4 bin 11 kişi yoğun bakımda bulunuyor. Divi'nin raporuna göre bu sayı bir önceki güne göre 31 kişi artış gösterdi.

Divi, acil rezervler hariç, 5 bin adet yoğun bakım yatak sayısı olduğunu kaydetti. Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 60'ının entübe olduğu belirtiliyor.

Ölümler en üst seviyeye çıktı

Robert Koch Enstitüsü salgının başından bu yana en yüksek ölüm sayısına ulaşıldığını bildirdi. Almanya’da son 24 saatte 432 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirirken toplam ölü sayısı 18 bin 34'e yükseldi. Ölü sayısında 487 kişi ile Çarşamba günü en yüksek seviyeye ulaşılmıştı. RKI Cuma günü son 24 saat içinde 23 bin 449 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Almanya'da Kasım ayı başından beri sosyal ve ekonomik hayatta uygulanan kısıtlamalara rağmen, vaka sayısında belirgin bir düşüş kaydedilemedi. Almanya'da, her 100 bin kişi arasında son yedi gün zarfında görülen yeni vaka sayısının 50'nin üzerinde olması riskli olarak kabul ediliyor. Ancak bu sayı bugün 134,7 seviyesinde bulunuyor. Geçen hafta Cuma günü ise 136,5 düzeyindeydi.

Federal İstatistik Dairesi Kasım ayının ilk haftasında geçen dört yılın ortalamasına göre yüzde 5 daha fazla insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Verilere göre yılın 45'inci haftasında 18 bin 483 kişi yaşamını yitirdi. Korona ile ilgili ölüm sayıları ise aynı dönemde bin 67 düzeyinde.

dpa / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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