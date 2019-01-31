Almanya'da yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor

KÖLN (AA) - Almanya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Köln-Bonn Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yerel saatle 09.15'ten itibaren bazı uçuşların iptal edildiği bildirilirken, çok sayıda uçuşun da gecikmeli gerçekleştiği belirtildi.
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti başta olmak üzere bazı şehirde hızlı tren seferlerinin yapılamadığı aktarıldı.
Şehir içi hafif raylı sistemlerde, tramvaylarda gecikmeler ve raylardaki buzlanmalar dolayısıyla bazı seferlerde de iptaller yaşanıyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, buzlanma dolayısıyla kazalar meydana geldi.
Özellikle büyük şehirlerde araçların yavaş seyretmesi trafiği artırdı.
Alman Meteoroloji Kurumu kötü hava koşullarının birkaç gün daha devam edeceğini açıkladı.
Hava sıcaklıklarının genellikle eksilerde seyrettiği ülkede en yüksek sıcaklıkların 1 ila 3 derece olduğu belirtildi.
Uzmanlar, araç ve yayaları özellikle aşırı buzlanma nedeniyle oluşabilecek kazalara karşı uyardı.
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