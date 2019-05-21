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Almanya'da yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:28 | Son Güncelleme

Helmstedt kentindeki bir hastanede tavanın çökmesi sebebiyle yoğun bakım birimi ve doğumhane boşaltıldı

BERLİN (AA) – Almanya’da dün akşamdan beri devam eden yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, özellikle Bavyera, Aşağı Saksonya, Baden-Württemberg, Thüringen ve Hessen eyaletlerinde yoğun yağışların su baskınlarına, trafik kazalarına ve nehirlerdeki su seviyesinin artmasına yol açtığı belirtildi.

Bavyera eyaletinin Aurach bölgesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan otoyolda kaza yapan bir sürücü hayatını kaybetti.

Allgaeu bölgesinde tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Aşağı Saksonya’nın Helmstedt kentindeki Helios Hastanesi'nde tavanın çökmesi sonucu yoğun bakım birimi ve doğumhane boşaltıldı.

Baden-Württemberg, Thüringen ve Hessen eyaletlerinde bazı binaların bodrum katlarını su bastığı, nehirlerdeki su seviyesinin arttığı kaydedildi.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada özellikle ülkenin güneyindeki Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde kuvvetli yağışlarının bugün de devam edeceği bildirildi.

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Almanya yağmur yağışı

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