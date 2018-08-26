Almanya'da Yoksulluk İçinde Yaşayan Çocukların Sayısı Artışta

AB’nin sanayi devi Almanya ekonomik yönden çok parlak bir dönem yaşıyor. Yatırımlarla ihracatın rekor düzeyde artması, iç ekonomide yaşanan canlanma, yükselen vergi ve sosyal sigorta primleri devletin kasasına giren paranın da artmasına neden oluyor.

Ülkenin bu yıl da 250 milyar Euro civarında dış ticaret fazlası vermesi, kamu sektöründe de 36 milyar Euro’nun üzerinde bütçe fazlası olması bekleniyor. Bu rakamlar Almanya’nın Avrupa'nın en büyük ekonomik bölgesi özelliğini vurgularken, madalyonun öteki yüzünde ülkedeki gelir adaletsizliği ve yoksulluk dikkat çekiyor. İşsizler, göçmenler ve emekliler gelir adaletsizliğinden en çok etkilenen gruplar. Özellikle yalnız başlarına çocuk yetiştirmeye çalışan anneler ve çocukları ise yoğun bir oranda yoksulluk riskiyle karşı karşıya.

Alman Çocuk Haklarını Koruma Derneği, Almanya’da yoksul çocukların sayısının kamuoyunda bilinenden yaklaşık 1,4 milyon daha fazla, yani yaklaşık 4,4 milyon olduğunu açıkladı. Bunların hemen hepsi düşük gelirli ailelerin çocukları.