HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da yoksullukta rekor artış

Almanya'da yoksullukta rekor artış

20.11.2020 19:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Almanya'da yoksullukta rekor artış

Almanya'da açıklanan bir rapor, 2019'da ülkede yoksulların oranının rekor seviyeye yükseldiğini ortaya koydu.

Raporda koronavirüs salgınıyla durumun daha da kötüleşeceği uyarısı yapıldı.Almanya'da yoksulluk ülkenin yeniden birleştiği 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkedeki sosyal yardım kuruluşlarının çatı örgütü Paritätischer Wohlfahrtsverband'ın Cuma günü açıkladığı rapora göre Almanya'da yoksulların oranı 2019'da bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak yüzde 15,9'a yükseldi.

Korona krizinin ülkedeki yoksulluğu ve sosyal eşitsizlikleri daha da artıracağı uyarısında bulunulan raporda Alman hükümeti, yoksulluğa karşı politikaları ihmal etmekle suçlandı. Raporda hükümet, yoksullara mali yardımları derhal artırmaya ve sosyal güvenlikte yoksulları dikkate alan reformlar gerçekleştirmeye çağırıldı.

"Çıkarılan mali paketler yoksullara ulaşmıyor"

Paritätischer Wohlfahrtsverband Genel Müdürü Ulrich Schneider , ülke ekonomisindeki başarıların yıllardır yoksul kesimlere yansıtılmadığı, koronavirüs salgınına karşı hükümetin yürürlüğe soktuğu mali paketlerde yoksulların büyük ölçüde göz ardı edildiği eleştirisinde bulundu.

Araştırmada elde edilen verilerin alarm verici olduğunu belirten Schneider, yıllardır yoksulluktan en çok muzdarip olan tek başına çocuk yetiştirenler, işsizler ve çok çocuklu aileler gibi gruplarda durumun daha da kötüleştiğine, ayrıca yoksulluğun 2019 yılında bir önceki yıla göre neredeyse her bölgede arttığına dikkat çekti. Doğu eyaletlerinde son yıllarda kaydedilen olumlu gelişmelerin durma noktasına geldiğini belirten Schneider, doğuda yoksulluk oranının yüzde 17,5'ten yüzde 17,9'a yükseldiğini kaydetti.

"Ülke ikiye bölünmüş durumda"

Raporda 2019 yılı için yoksulluk sınırı, tek başına yaşayan bir kişi için 1074 euro, 14 yaş altında iki çocuğu bulunan bir çift içinse 2256 euro olarak kabul ediliyor. Bu miktara devletin ödediği kira, çocuk yardımı ve sosyal yardımlar da dahil.

Yoksullukta Almanya'nın kuzey ve güney olarak ikiye bölündüğü uyarısı yapan raporda, güneydeki Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinin yüzde 12,1'lik oranla ülkede en iyi durumdaki eyaletler olduğu, ülkenin geri kalanında yoksulluk oranının yüzde 17,4 olduğu belirtiliyor.

Raporda, Almanya'nın en kalabalık nüfusa sahip Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde durumun çok sorunlu olduğuna dikkat çekilerek 2006 yılından bu yana eyalette yoksulluğun Almanya ortalamasından 2,5 kat daha hızlı bir artış gösterdiğine işaret ediliyor.

KNA,epd/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
İsrail: İnsanlarda yaşlanma sürecini tersine çevirmeyi başardık!İsrail: İnsanlarda yaşlanma sürecini tersine çevirmeyi başardık!
20 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!20 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Köpek sürüsü tarafından kovalandı, yavru fil 16 saatte kurtarıldı

Kuyuya düşen fil için ekipler seferber oldu!

Gürcistan'da rehine krizi! Canlı yayında tehdit savurdu

Bombayla rehin aldı, canlı yayında tehdit savurdu

İsrail: İnsanlarda yaşlanma sürecini tersine çevirmeyi başardık!

İsrail: İnsanlarda yaşlanma sürecini tersine çevirmeyi başardık!

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

ABD'de tren bekleyen yolcu kadını raylara itti

Tren bekleyen yolcu kadın raylara itildi!

Hindistan'da elle kanalizasyon temizletilmesine karşı yeni tedbirler

Elle kanalizasyon temizletilmesine karşı yeni tedbirler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.