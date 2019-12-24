Almanya’da yolcu uçağı pistten çıktı

U\u00e7akta bulunan 140 yolcu ve m\u00fcrettebattan kimsenin yaralanmad\u0131\u011f\u0131 belirtilirken, yolcular\u0131n g\u00fcvenli bir \u015fekilde terminale ula\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\nKAYNAK: \u0130HAPARTNER B\u00fct\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ilgilendiren karar: ErtelendiYapt\u0131\u011f\u0131 d\u00fczenekle y\u00fcr\u00fctt\u00fc, ko\u015fturdu, \u015fimdi de okutuyor\u00c7i\u00e7ek a\u00e7an \u015feftali a\u011fac\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131
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