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Almanya’da yolcu uçağı pistten çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.12.2019 14:30 | Son Güncelleme

Almanya’nın Nürnberg kentinde Onur Air’a ait bir yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak yeşillik alanda durabildi.

Almanya’da yolcu uçağı pistten çıktı

Uçakta bulunan 140 yolcu ve mürettebattan kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, yolcuların güvenli bir şekilde terminale ulaştırıldığı ifade edildi.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Onur Air Nürnberg Pist

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