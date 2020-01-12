Almanya'da "Yükselen Irkçılık ve Ayrımcılık Karşısında Sorumluluklarımız" paneli

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "Yükselen Irkçılık ve Ayrımcılık Karşısında Sorumluluklarımız" paneli düzenlendi. Köln Üniversitesinde, Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği (TürkUnid) tarafından düzenlenen panele Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davası avukatlarından Seda Başay Yıldız ile bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu konuşmacı olarak katıldı. Almanya’da "NSU terör örgütü" imzasıyla ırkçı tehdit mektupları alan Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız, panel öncesi AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, polisin araştırmasının devam ettiğini ve kendisine tehdit mektuplarını gönderen kişilerin hala tespit edilemediğini söyledi. Olayla ilgili kaç polis memurunun açığa alındığını tam olarak bilmediğini ve bazı şeyleri kendisinin bile basın aracılığıyla öğrendiğini belirten Yıldız, "Almanya'da son dönemlerde gördüğümüz sağcı kesimlerin kendilerine çok güvenmesi ve İslamafobi tehlikesinin artması, camilerimize yönelik saldırıların artması, yabancılara yönelik tehlikelerin artması çok düşündürücü." dedi.

Almanya'nın terör örgütü NSU davası sınavını veremediğini savunan Yıldız, şunları kaydetti: "Ben NSU olayında Almanya'nın kurumsal ırkçılığı kabul ettiğini ve birşeylerin değiştiğini zannediyordum açıkçası ama tam tersi oldu. Hiçbir şey değişmediği gibi Almanya yabancılar açısından daha da tehlikeli oldu. Almanya NSU'dan alacağı dersi alamadı. NSU davasından beklediğimiz sonuç çıkmadı. Başbakan Merkel konunun aydınlatılması konusunda çok vaadde bulundu. Gizli istihbaratın dosyasında derine indiğimizde, ajanların ismini öğrenmek istediğimizde kesinlikle bize engel oluşturuldu. Bunların dosyalarını alamadık. Yani hiçbir söz yerine getirilmedi. Son yıllardaki radikalleşme de bunun sonucudur." Kendisi ve ailesine yönelik ölüm tehdidinde bulunan ırkçıların nereden bu cesareti bulduklarını bilmediğini ancak kendilerinden çok emin olduklarını ifade eden Yıldız, "Polis 1,5 yıldır bu tehdit mektuplarını gönderenlerle ilgili bir sonuca ulaşamadı. Ondan dolayı demek ki kendilerine çok güveniyorlar." değerlendirmesinde bulundu.