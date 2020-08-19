HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da yurt dışı kaynaklı vakalar artıyor

Almanya'da yurt dışı kaynaklı vakalar artıyor

19.08.2020 10:56 | Son Güncelleme

Almanya'da yurt dışında enfekte olup koronavirüsü ülkeye taşıyanların oranı yüzde 40'a yaklaştı.

Almanya'da yurt dışı kaynaklı vakalar artıyor

Muhtemel menşe ülkeler arasında Türkiye ve Kosova öne çıkıyor.Almanya'da koronavirüs vaka sayılarında hızlı artış sürerken, yurt dışında enfekte olanların toplam vakalara oranı da yükseliyor.

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre son 24 saatte vaka sayısı bin 510 kişi artarak 225 bin 404'e ulaştı. Böylece 1 Mayıs'taki bin 639 vakanın ardından en yüksek yeni vaka sayısı kaydedilmiş oldu. Almanya'da Nisan ayında günlük yeni vaka sayıları 6 binlere kadar yükselmiş, ardından düşüşe geçmiş, Temmuz başından bu yana yeniden yükselmeye başlamıştı.

Sınırların açılmasının ardından yurt dışında enfekte olup virüsü ülkeye taşıyanların toplam vakalara oranı da artıyor. Bu oran bir önceki haftaya göre yüzde 5 artarak yüzde 39'a yükseldi. Son dört haftalık zaman diliminde koronavirüse yakalanan ve virüsü kaptığı ülkeyi bildirenler arasında en fazla adı anılan ülkeler Kosova, Türkiye, Hırvatistan, Bulgaristan ve Bosna-Hersek oldu.

Türkiye'ye aile tatili

Testi pozitif çıkanlardan 15 bin 942 kişi virüsle ilgili muhtemel menşe ülke adı verdi. Bu kişilerden 9 bin 519'u Almanya'da olduğunu kaydederken bin 755'i Türkiye, bin 134'ü Hırvatistan ve 786'sı Bulgaristan'da bulunduğunu bildirdi.

Menşe ülkeye göre vaka analizlerinde Türkiye ve Kosova'nın ismini veren vakaların daha çok çocuk ve orta yaşlı kişiler olduğu belirtilerek bu durumun ailece yapılan seyahatlere işaret ettiğine dikkat çekildi. Buna karşılık muhtemel menşe ülke olarak İspanya ve Hırvatistan'ın adını verenlerin yaş grubu 20-24 olarak açıklandı.

Gençler arasında hızlı artış

Almanya genelinde de vaka sayılarında artış sürüyor. RKI, yeni vakalarda yaşlıların oranı sabit kalırken gençler arasında çok hızlı artış kaydedildiğine dikkat çekildi.

Hakkında klinik verilere sahip olunan 189 bin 72 kişi arasında en sık görülen belirtinin yüzde 46 ile öksürük olduğu, bunu yüzde 39 ile ateş, yüzde 20 ile burun akması ve yüzde 19 ile boğaz ağrısının izlediği bildirildi.

Ölümlerde yaş ortalaması 81 olarak bildirilirken 70 yaş üstü grubun toplam vakaların sadece yüzde 17'sini oluşturmasına rağmen ölüm oranlarında yüzde 85'lik pay sahibi olduğu kaydedildi.

Yüz yüze temasa dikkat

RKI, virüs bulaşmasında uzun süreli yüz yüze temasın önemli rol oynadığına dikkat çekerek, hava yoluyla damlacık yayılımının özellikle yüksek sesli konuşma, şarkı söyleme ya da gülme sırasında arttığına işaret etti. Kapalı mekanlarda yayılım riskinin önemli ölçüde arttığı ve bu riskin 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunduğu durumlarda da mevcut olduğu kaydedildi.

RKI, 1,5 metrelik mesafenin altına inildiğinde ve maske takılmadığında açık alanlarda da bulaş riskinin önemli ölçüde arttığına dikkat çekerek açık havada insan kalabalıklarından ya da grup halinde masaya oturmaktan kaçınılmasını istedi.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
ABD'de Demokratlar başkan adaylığına resmen Joe Biden'ı gösterdiABD'de Demokratlar başkan adaylığına resmen Joe Biden'ı gösterdi
Anaokulu uyum haftası etkinlikleri ne zaman başlıyor?Anaokulu uyum haftası etkinlikleri ne zaman başlıyor?

En Çok Okunan Haberler

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Bir devir sona eriyor
Bir devir sona eriyor
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar

Diğer Haberler

Mali'de darbecilerden haber var: Seçim için tarih verdiler!
Mali'de darbecilerden haber var: Seçim için tarih verdiler!
Japonya'da aşırı sıcaklıklardan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
Japonya'da aşırı sıcaklıklardan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden 1000 öğretmene gözaltı
Sendikaların kapatılmasını protesto ettiler!
Kanada tarihinde ilk kez bir kadın maliye bakanı oldu
Kanada tarihinde ilk kez bir kadın maliye bakanı oldu
A Haber muhabiri Yunanistan'da olay oldu!
A Haber muhabiri Yunanistan'da olay oldu!
ABD'de Demokratlar başkan adaylığına resmen Joe Biden'ı gösterdi
ABD'de Demokratlar başkan adaylığına resmen Joe Biden'ı gösterdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.