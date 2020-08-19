Almanya'da yurt dışı kaynaklı vakalar artıyor

Muhtemel menşe ülkeler arasında Türkiye ve Kosova öne çıkıyor.Almanya'da koronavirüs vaka sayılarında hızlı artış sürerken, yurt dışında enfekte olanların toplam vakalara oranı da yükseliyor. Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre son 24 saatte vaka sayısı bin 510 kişi artarak 225 bin 404'e ulaştı. Böylece 1 Mayıs'taki bin 639 vakanın ardından en yüksek yeni vaka sayısı kaydedilmiş oldu. Almanya'da Nisan ayında günlük yeni vaka sayıları 6 binlere kadar yükselmiş, ardından düşüşe geçmiş, Temmuz başından bu yana yeniden yükselmeye başlamıştı. Sınırların açılmasının ardından yurt dışında enfekte olup virüsü ülkeye taşıyanların toplam vakalara oranı da artıyor. Bu oran bir önceki haftaya göre yüzde 5 artarak yüzde 39'a yükseldi. Son dört haftalık zaman diliminde koronavirüse yakalanan ve virüsü kaptığı ülkeyi bildirenler arasında en fazla adı anılan ülkeler Kosova, Türkiye, Hırvatistan, Bulgaristan ve Bosna-Hersek oldu. Türkiye'ye aile tatili

Testi pozitif çıkanlardan 15 bin 942 kişi virüsle ilgili muhtemel menşe ülke adı verdi. Bu kişilerden 9 bin 519'u Almanya'da olduğunu kaydederken bin 755'i Türkiye, bin 134'ü Hırvatistan ve 786'sı Bulgaristan'da bulunduğunu bildirdi. Menşe ülkeye göre vaka analizlerinde Türkiye ve Kosova'nın ismini veren vakaların daha çok çocuk ve orta yaşlı kişiler olduğu belirtilerek bu durumun ailece yapılan seyahatlere işaret ettiğine dikkat çekildi. Buna karşılık muhtemel menşe ülke olarak İspanya ve Hırvatistan'ın adını verenlerin yaş grubu 20-24 olarak açıklandı. Gençler arasında hızlı artış Almanya genelinde de vaka sayılarında artış sürüyor. RKI, yeni vakalarda yaşlıların oranı sabit kalırken gençler arasında çok hızlı artış kaydedildiğine dikkat çekildi. Hakkında klinik verilere sahip olunan 189 bin 72 kişi arasında en sık görülen belirtinin yüzde 46 ile öksürük olduğu, bunu yüzde 39 ile ateş, yüzde 20 ile burun akması ve yüzde 19 ile boğaz ağrısının izlediği bildirildi. Ölümlerde yaş ortalaması 81 olarak bildirilirken 70 yaş üstü grubun toplam vakaların sadece yüzde 17'sini oluşturmasına rağmen ölüm oranlarında yüzde 85'lik pay sahibi olduğu kaydedildi.