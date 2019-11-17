Almanya'da yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunları ele alındı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Marl beldesinde düzenlenen toplantıda, yurt dışında yaşayan Türklerin sorunları ele alındı.

Avrupa Zonguldaklılar Derneği tarafından "Göçün 59. Yılı" etkinliği kapsamında düzenlenen toplantıda, Türkiye'ye izne gelenlerin tedavi imkanlarında yapılan değişiklikler, yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının önemi ile fonksiyonları, Almanya'daki Türk gençlerinin geleceği, eğitimi ve ana dil Türkçe'nin önemi ile dövizli askerlik gibi konular masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, burada yaptığı konuşmada, devletin Türkiye'de yaşayan vatandaşların sorunlarıyla ilgilendiği gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarının sorunlarıyla da yakından ilgilendiğini söyledi.

Oruç, konuşulan sorunların çözümü konusunda yapılması gerekenleri ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacaklarını söyledi.

AK Parti Berlin Temsilcisi ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka ise "Bu tür panellere katılarak vatandaşlarımızla birebir konuşma ve sorunlarını yerinde dinleme imkanı buluyoruz. Bizler, gençlerimize ve çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Onlara ulaşıp, kültürlerine, dillerine ve dinlerine sahip çıkmalıyız." dedi.