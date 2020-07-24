HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’da yurtdışından dönenlere ücretsiz korona testi

Almanya’da yurtdışından dönenlere ücretsiz korona testi

24.07.2020 19:59 | Son Güncelleme

Almanya’da yurtdışından dönen herkese deniz ve hava limanlarında ücretsiz koronavirüs testi imkanı sağlanacak.

Almanya’da yurtdışından dönenlere ücretsiz korona testi

Testlerin maliyeti devlet ve sağlık sigortaları tarafından karşılanacak.Almanya’da yurtdışından dönenlere deniz ve hava limanlarında ücretsiz koronavirüs testi hizmeti sağlanacak. Kişinin hangi ülkeden geldiğine, COVID-19 hastalığı semptomları gösterip göstermediğine bakılmayacak. Konuyla ilgili karar, eyalet ve federal sağlık bakanlarının bugün yaptığı toplantıda alındı.

Almanya'da pandemiyle mücadeleden sorumlu olan Robert Koch Enstitüsü, Türkiye'nin de aralarında olduğu 130 ülkeyi riskli bölge olarak tanımlamıştı. Bu ülkelerden gelen yolcuların geldikleri ülkede test yaptırması gerekiyor. Test sonucunun negatif olduğuna dair raporu olmayanlar iki hafta boyunca evlerinde karantina altına alınacak.

Risk bölgesi olarak tanımlanmayan Avrupa Birliği ülkelerinden gelenler de ücretsiz koronavirüs testi imkanından geldikten sonra 72 saat içinde yararlanabilecek. Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı'nın verdiği bilgiye göre, bu testler havalimanlarında değil doktor muayenehanelerinde veya hastanalerde yaptırılabilecek.

Sağlık Bakanı Spahn: Hala pandeminin ortasındayız

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuyla ilgili açıklamasında "Güncel vaka sayıları bir kez daha gösteriyor ki hala korona pandemisinin tam ortasındayız. O nedenle sürekli artan seyahat trafiği Almanya’ya sürekli daha fazla enfeksiyon taşınması riskini de artırıyor" dedi. Bakan Spahn, ulusal test stratejisinin alınan kararla tamamlandığını söyledi.

"Ama elbette açıktır ki test ücretsiz bilet anlamına gelmez, sadece anlık bir görüntülemedir" diyen Spahn, "Akıllıca hareket etmek ve uyanıklık vazgeçilmez olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık bakanlarının toplantısında test yaptırmanın hukuki bir mecburiyet haline getirilmesinde bir karara varılmadı. Ancak riskli ülkelerden hava kara ya da demiryolu ile gelenler 14 günlük karantinaya girmemek için test yaptırıyor.

Türkiye'den Almanya dönecek olanlar PCR testlerini 110 TL karşılığında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün sayfasında yer alan sağlık kuruluşlarında yaptırılabiliyor.

dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpeği kurtarmak isterken canından oldu Köpeği kurtarmak isterken canından oldu
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 5,5 milyonu aştıDünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 5,5 milyonu aştı
Şok diyet yapanlara önemli uyarı! Ünlü doktor zararlarını anlattı...Şok diyet yapanlara önemli uyarı! Ünlü doktor zararlarını anlattı...

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'un dili sürçtü: Aklım İstanbul'da ne yapayım

İmamoğlu'un dili sürçtü: Aklım İstanbul'da ne yapayım

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Ünlü isimden 'yok artık' dedirten cinsel ilişki itirafı!

Ünlü isimden 'yok artık' dedirten cinsel ilişki itirafı!

Ayasofya'daki o görüntülere isyan etti

Ayasofya'daki o görüntülere isyan etti

Muharrem İnce Ayasofya’daki ilk namaza katıldı

Muharrem İnce Ayasofya’daki ilk namaza katıldı

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Diğer Haberler
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 5,5 milyonu aştı

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 5,5 milyonu aştı

Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İran'da Ayasofya yorumu: Yüzyılın en önemli olaylarından

İran'da Ayasofya yorumu: Yüzyılın en önemli olaylarından

Vladimir Putin'den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması!

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya açıklaması: Zayıflık göstergesidir

Miçotakis'ten Ayasofya açıklaması: Zayıflık göstergesidir

Dünya Meteoroloji Örgütü duyurdu! Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası uyarısı

DMÖ duyurdu! Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.