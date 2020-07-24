Almanya’da yurtdışından dönenlere ücretsiz korona testi

Testlerin maliyeti devlet ve sağlık sigortaları tarafından karşılanacak.Almanya’da yurtdışından dönenlere deniz ve hava limanlarında ücretsiz koronavirüs testi hizmeti sağlanacak. Kişinin hangi ülkeden geldiğine, COVID-19 hastalığı semptomları gösterip göstermediğine bakılmayacak. Konuyla ilgili karar, eyalet ve federal sağlık bakanlarının bugün yaptığı toplantıda alındı.

Almanya'da pandemiyle mücadeleden sorumlu olan Robert Koch Enstitüsü, Türkiye'nin de aralarında olduğu 130 ülkeyi riskli bölge olarak tanımlamıştı. Bu ülkelerden gelen yolcuların geldikleri ülkede test yaptırması gerekiyor. Test sonucunun negatif olduğuna dair raporu olmayanlar iki hafta boyunca evlerinde karantina altına alınacak.

Risk bölgesi olarak tanımlanmayan Avrupa Birliği ülkelerinden gelenler de ücretsiz koronavirüs testi imkanından geldikten sonra 72 saat içinde yararlanabilecek. Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı'nın verdiği bilgiye göre, bu testler havalimanlarında değil doktor muayenehanelerinde veya hastanalerde yaptırılabilecek.