Almanya’da “Yusuf Yerkel” Tartışması

BERLİN - Soma’da 301 işçinin can verdiği maden faciasında, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto ederken yere düşen madenci Erdal Kocabıyık‘ı tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt'taki Türkiye Başkonsolusluğu’na Ticaret Ataşesi olarak atandığı şeklindeki haberler Almanya’da tepkilere neden oldu.

Frankfurt’un bulunduğu Hessen eyaletinde faal, Türkiye kökenli göçmenlerin kurduğu 30’a yakın kurum ve çok sayıda siyasetçi ortak bir açıklama yaparak, Yerkel’in görevlendirilmesini protesto etti.

Hessen Eyalet Meclisi’ndeki milletvekillerinden Turgut Yüksel (SPD), Saadet Sönmez (Sol Parti) ve Taylan Burcu (Yeşiller) tarafından da imzalanan bildiride, "Mayıs 2014’te 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma’daki maden ocağı iş cinayetinden hemen sonra, dönemin Başbakanı ve şimdinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından olan Yusuf Yerkel kendisini kaybederek, yerde yatan bir maden işçisini acımasızca tekmelemişti. Oysa bu maden emekçisi, sadece Türkiye’deki maden ocaklarının tehlikeli ve kabul edilemez olan çalışma koşullarını protesto ediyordu. Bay Yerkel’i ‘istenmeyen şahıs’ ilan ediyoruz. Bu insanlık düşmanını şehrimizde istemiyoruz! Bütün demokratik ve insani örgütlenmeleri bu eylemimize destek vermeye davet ediyoruz" denildi.

Atama Alman basınında

Yusuf Yerkel’in Frankfurt’ta bulunduğu, ancak görevine henüz başlamadığı belirtilirken konu Alman basınına da yansıdı. Çıkan haberlerde, Yerkel’in atanmasının Almanya’daki Türkiye kökenli göçmen örgütlerinin çoğunun tepkisine neden olduğu aktarılırken, söz konusu olayda madenciyi tekmelerken görünen fotoğrafının da kullanılması dikkat çekti.

Yerkel’in söz konusu mevkiye tayin edilmesi Hessen eyaleti dışında Almanya çapında da protestolara neden oldu. VOA Türkçe’ye konuşan CHP Almanya örgütünün Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, atamayı "skandal " olarak niteledi.

Kenan Kolat, "Bu atamanın gerçek olduğuna inanmak bile istemiyorum. Tam bir skandal. Düşünün, dünya çapında Türkiye’de protestocuları tekmeleyen bir isim olarak tanınan bir kişi, Almanya’nın finans merkezinde görevlendiriliyor. Bu kişi orada resmi kurumlarla ve yetkililerle bir araya gelerek Türkiye’yi temsil edecek. Böyle bir görevlendirilme, Türkiye ve buradaki Türk toplumu açısından tek kelimeyle bir yüzkarasıdır. Bu kişinin buraya gönderilmesi açıkça Almanya’daki Türk toplumuna büyük zarar verecek bir karardır. İmaj zedeleyicidir ve kesinlikle geri alınmalıdır." şeklinde görüş belirtti.

Almanya Göçmenler Konseyi Başkanı Memet Kılıç da VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, "Soma’da yaşanan olaylarda, yerde yatan bir madenciye attığı tekme nedeniyle simge haline dönüşen bir kişinin Almanya’da böyle bir göreve atanması, kamu vicdanının yaralayan bir karar. Bunu kabul etmek zor. Aynı zamanda Türkiye’de karar vericilerin pervasız davrandığını gösteriyor. Almanya’da Türkiye imajı zaten sorunlu, bu tayin kararı imaja daha da zarar verecek nitelikte. Ben düşünülmeden verilmiş bir karar olduğuna inanmak istiyorum. Bu tarz atamalar idari bir işlemdir. Her idari işlem geri alınabilir, yani iptali mümkündür. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir direktifi ile iptal edilebilir. Türkiye’nin Alman kamuoyundaki imajının daha da zedelenmesinin önlenmesi açısından, bu kişinin görevine başlamadan Türkiye’ye dönmesini umuyorum." dedi.

Bu arada önümüzdeki 14 Ocak Cuma günü, çok sayıda Türkiye kökenli göçmen örgütünün çağrısıylaFrankfurt Başkonsolosluğu önünde bir protesto mitingi düzenleneceği, eyleme Almanya’nın en büyük işçi sendikası olan IG Metall’in (Metal İşçileri Sendikası) Frankfurt temsilciliğinin de katılım çağrısı yaptığı belirtiliyor.

