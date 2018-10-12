Almanya’da Yüzbinler Irkçılığa Karşı Yürüyecek

Yarın Avrupa’nın çok sayıda kentinde son dönemlerde artan ırkçılığa, milliyetçiliğe ve sağ popülizme karşı yürüyüş ve mitingler düzenlenecek. Toplam 50 ayrı kentte miting yapılacak, kıta çapında tahminlere göre beş milyon insanın sokağa çıkarak, ırkçılığa ve dışlanmaya karşı tavır koyması bekleniyor.

En büyük gösteri Berlin'de

Almanya’daki gösterileri organize eden inisiyatif, ‘#Bölünmez’ etiketiyle çağrı yaparken, ‘Dışlanma yerine dayanışma’ ile ‘Açık ve özgür toplum için’ sloganlarının kullanılacağını duyurdu. Ülkedeki en büyük gösterinin Berlin’de olacağı tahmin edilirken, katılımın yüz bine yaklaşacağından söz ediliyor.

Organizatörler, Ağustos ayında bir Almanın Suriye uyruklu bir kişi tarafından öldürülmesini bahane eden aşırı sağcıların neredeyse her gün yeni bir ırkçı gösteri düzenlediğini, yarın için yapılan çağrının bu gidişata da tepki olduğunu belirtiyorlar. Ülkenin doğusundaki Chemnitz kentinde yaşanan olaydan sonra ırkçı gösteriler artarak devam etmiş, gösterilerde yabancı gibi görünen kişilere yönelik saldırılar büyük tepkiyle karşılanmıştı.