Almanya’da Yüzbinler Irkçılığa Karşı Yürüyecek

Yarın Avrupa’nın çok sayıda kentinde son dönemlerde artan ırkçılığa, milliyetçiliğe ve sağ popülizme karşı yürüyüş ve mitingler düzenlenecek. Toplam 50 ayrı kentte miting yapılacak, kıta çapında tahminlere göre beş milyon insanın sokağa çıkarak, ırkçılığa ve dışlanmaya karşı tavır koyması bekleniyor.
En büyük gösteri Berlin'de
Almanya’daki gösterileri organize eden inisiyatif, ‘#Bölünmez’ etiketiyle çağrı yaparken, ‘Dışlanma yerine dayanışma’ ile ‘Açık ve özgür toplum için’ sloganlarının kullanılacağını duyurdu. Ülkedeki en büyük gösterinin Berlin’de olacağı tahmin edilirken, katılımın yüz bine yaklaşacağından söz ediliyor.
Organizatörler, Ağustos ayında bir Almanın Suriye uyruklu bir kişi tarafından öldürülmesini bahane eden aşırı sağcıların neredeyse her gün yeni bir ırkçı gösteri düzenlediğini, yarın için yapılan çağrının bu gidişata da tepki olduğunu belirtiyorlar. Ülkenin doğusundaki Chemnitz kentinde yaşanan olaydan sonra ırkçı gösteriler artarak devam etmiş, gösterilerde yabancı gibi görünen kişilere yönelik saldırılar büyük tepkiyle karşılanmıştı.
Irkçı AfD'ye destek artıyor
Organizatörler yarınki gösterileri aşırı sağcı popülist siyasi parti ve oluşumlara karşı bir duruş olarak da tanımlıyor. Son yapılan kamuoyu anketlerine göre, sığınmacı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) şu an seçim yapılsa sandıktan ikinci parti olarak çıkacak. Yüzde 18'e yükselen AfD, Sosyal Demokratların önüne geçti. Aşırı sağcı ve sağ popülist partiler Polonya ve Macaristan’da iktidar, Avusturya ve İtalya’da koalisyon ortağı, bir çok Avrupa ülkesinde ise büyük destekle parlamentolarda yer alıyorlar.
Gösteriye ve yürüyüşe Federal Meclis”te yer alan Birlik Partileri CDU/CSU ve AfD dışında SPD, Yeşiller ve Sol Parti’yle, sendikalar ve kiliseler de çağrı yaparken, Türkiye kökenlilerin kurduğu ve yönettiği çok sayıda derneğin de destek olacağı belirtildi. Yeşiller Partisi Federal Meclis eski milletvekili Özcan Mutlu, demokrat ve liberal kesimin sağ popülist ve dışlayıcı söylemlere uzun süre seyirci kaldığını, ancak yarın Avrupa çapında geniş kitlelerin sokağa çıkacak olmasının önemli bir işaret olacağını belirtiyor.
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