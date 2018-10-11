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Almanya'da Ziraat Bankası soruşturması

11.10.2018 23:06 | Son Güncelleme

Almanya'da da faaliyet gösteren Ziraat Bankası'nın bir grup müşterisine kara para aklama ve vergi suçu şüphesiyle soruşturma açıldı.

Almanya'da Ziraat Bankası soruşturması

Almanya'da Ziraat Bankası'nın bir grup müşterisini hedef alan bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Aachen Savcılığı sözcüsünün Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ziraat Bankası'nın Almanya'daki genel müdürlüğü ve şubelerinde arama yapıldı. Resmi verilere göre operasyonda 80 kişi görev yaptı.

Savcılık sözcüsü, soruşturma kapsamında bankanın değil bankanın bir grup müşterisinin hedef alındığını belirtti. Sözcünün açıklaması öncesinde konuyla ilgili soruşturma haberini Salı günü yayınlayan kamu yayın kuruluşu Hessischer Rundfunk'a bir açıklama yapan Ziraat Bankası da soruşturmanın bir grup müşteriyi hedef aldığı bilgisini teyit etti.

Kendilerine kara para aklama ve vergi suçu suçlamaları yöneltilen müşterilerin, vergilendirilmemiş kazanımlarını Türkiye'ye aktardıklarından şüpheleniliyor. Sözcü, soruşturmanın iki ila üç ay daha sürebileceğini söyledi.

dpa/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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